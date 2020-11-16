Поединок между экс-чемпионом мира в четырех дивизионах Роем Джонсом и бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

В ночь с 28 на 29 ноября на арене в Карсоне, штат Калифорния, состоится бой между легендами бокса. Начало боя — не ранее 02.00 29 ноября по московскому времени.

Тайсону 54 года. Последний бой он провел в 2005 году и проиграл ирландцу Кевину Макбрайду, отказавшись от продолжения боя после 11-го раунда. После этого Железный Майк объявил о завершении карьеры. На его счету 58 боев, в которых он одержал 50 побед.

Его соперник — Рой Джонс-младший — младше на три года. В последний раз он выходил на ринг в феврале 2018 года и победил единогласным решением Скотта Сигмона. Перед этим боем Рой объявил, что повесит перчатки на гвоздь. Рекорд Джонса сейчас — 66 побед и 9 поражений.