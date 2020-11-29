Обнародованы официальные гонорары Тайсона и Джонса

Атлетическая комиссия Калифорнии обнародовала гарантированные гонорары боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса за бой (то есть гонорары без отчислений от продаж платных трансляций и рекламы).

54-летний Тайсон и 51-летний Джонс получат по миллиону долларов.

Их выставочный поединок состоится в Лос-Анджелесе 29 ноября рано утром по московскому времени (ориентировочное время начала — 07.30 мск).

В России поединок двух бывших абсолютных чемпионов мира эксклюзивно покажет РЕН ТВ — на сайте и в прямом эфире на ТВ. Начало — 5.30 29 ноября по московскому времени. Время выхода Тайсона и Джонса в ринг — ориентировочно в 7.00 (мск).

Бой Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего пройдет по правилам выставочных встреч. Его длительность — 8 раундов по 2 минуты каждый.