Легенды мирового бокса Майк Тайсон и Рой Джонс-младший проведут поединок в Лос-Анджелесе. Шоу примет знаменитая арена «Стейплс-центр». Появление двух бывших абсолютных чемпионов мира в ринге ожидается в 5.30 воскресенья, 29 ноября, по московскому времени.

Железный Майк и Капитан Хук проведут бой по правилам выставочных встреч — 8 раундов по 2 минуты каждый. На кону в противостоянии легенд будет стоять специально учрежденный организацией WBC титул Frontline Battle Belt («Битва на передовой»). На самом поясе среди прочих данных крупно нанесена надпись Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

Посмотреть бой Тайсон — Джонс онлайн можно с помощью трансляции на сайте РЕН ТВ. Также поединок будет показан в прямом эфире телеканала. Начало трансляции — 5.30 (мск) 29 ноября.

54-летний бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Тайсон не выходил в профессиональный ринг с 2005 года. 51-летний бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой категории и экс-чемпион мира в четырех дивизионах Джонс не боксировал на профессиональном уровне с 2018-го.

29 ноября 05.30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ.