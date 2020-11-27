Бой Майк Тайсон — Рой Джонс состоится в эти выходные, в ночь с 28 на 29 ноября по московскому времени.

Место проведения поединка двух легенд бокса — «Стейплс-центр», Лос-Анджелес (Калифорния, США).

54-летний Тайсон и 51-летний Джонс-младший возглавят вечер на знаменитой арене, их выход в ринг ожидается в 5.30 29 ноября (мск).

Поединок двух бывших абсолютных чемпионов мира в тяжелом и полутяжелом весе соответственно будет проведен по правилам выставочной встречи — 8 раундов по 2 минуты каждый.

Трансляцию боя Тайсон — Джонс в прямом эфире можно будет смотреть онлайн на сайте РЕН ТВ, а также в телеэфире канала.

Статистика американца Тайсона на профессиональном ринге — 58 боев, 50 побед (44 — нокаутом) и 6 поражений, еще два поединка признаны несостоявшимися. Последний бой Железный Майк провел в 2005 году.

Рекорд американца с российским паспортом Джонса-младшего — 75 боев, 66 побед (47 — нокаутом) и 9 поражений. Последний бой Младший (также известен под прозвищами Золотая перчатка, Супермен, Капитан Хук) провел в 2018 году.

Следить за материалами о бое, анонсами и прогнозами на нашем сайте можно в разделе Тайсон — Джонс. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После боя вас ждет обзор, мнения экспертов и главные слова о противостоянии двух легенд. Также на нашем сайте и в YouTube будет доступна полная запись поединка Тайсон — Джонс.

29 ноября 05.30 по Москве трансляция боя Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ.