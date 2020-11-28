Тайсон оказался тяжелее Роя Джонса

Состоялась официальная процедура взвешивания перед боксерским шоу в Лос-Анджелесе. Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон показал вес 99,8 кг, а его соперник по главному бою вечера, экс-чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс — 95,2 кг.

Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.

Прямая трансляция поединка Тайсон — Джонс только в эфире и на сайте РЕН ТВ. Начало — 29 ноября, 05:30 по Москве.

Следите за материалами о подготовке соперников, анонсами и прогнозами на нашем сайте в разделе боя Тайсон — Джонс. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Железного Майка и Младшего, начало — 5.30 29 ноября.