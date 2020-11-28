Российский боец смешанных единоборств, боксер Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка Майка Тайсона и Роя Джонса. Бой пройдет 29 ноября в Лос-Анджелесе.

— Такие бои сделаны просто, чтобы пустить пыль в глаза, — сказал Харитонов «СЭ». — Мне тоже бой с Тайсоном предлагали, но сразу сказали: бить его нельзя, это нельзя, то нельзя. Так что это все понятно.

Конечно, они легенды, но не знаю, что они в этом бою могут показать. Думаю, там по-любому о чем-нибудь договорились. Люди посмотрят, но не думаю, что увидят там что-то сверхъестественное.

Прямая трансляция поединка Тайсон — Джонс только в эфире и на сайте РЕН ТВ. Начало —05:30 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя. (Сергей Федоров)