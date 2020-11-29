Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Майк Тайсон — Рой Джонс: полная видео запись боя

09:25
Теги:

Боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Бой бывших абсолютных чемпионов мира прошел в Лос-Анджелесе.

Поединок носил характер выставочного и по регламенту состоял из восьми раундов по две минуты. Официального судейства боя не велось, но руководство WBC организовало неофициальное судейство — подсчет очков вели бывшие чемпионы мира по версии этой организации.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя, который показывал РЕН ТВ.

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир