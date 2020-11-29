Боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Бой бывших абсолютных чемпионов мира прошел в Лос-Анджелесе.

Поединок носил характер выставочного и по регламенту состоял из восьми раундов по две минуты. Официального судейства боя не велось, но руководство WBC организовало неофициальное судейство — подсчет очков вели бывшие чемпионы мира по версии этой организации.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя, который показывал РЕН ТВ.