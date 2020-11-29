Рой Джонс почтил память Коби Брайанта в бою с Майком Тайсоном

Экс-чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс после боя с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном почтил память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в 2020 году.

«Я должен посвятить этот бой Коби, — заявил Джонс в эфире. — Для меня Майкл Джордан всегда был величайшим. Но Коби — выдающийся талант. И нам всем его очень не хватает».

Боксер отметил, что провел бой в перчатках, которые были раскрашены в цвета «Лейкерс». Именно за этот клуб из Лос-Анджелеса Брайант провел всю свою карьеру.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя, который показывал РЕН ТВ.