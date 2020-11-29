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Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Кремлев предложит Тайсону и Джонсу провести повторный бой в Москве

09:20
Майк Тайсон и Рой Джонс проведут реванш в Москве? Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Майк Тайсон и Рой Джонс проведут реванш в Москве? Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация предложит Майку Тайсону и Рою Джонсу провести повторный бой в Москве в 2021 году. Выставочный поединок ветеранов в Лос-Анджелесе завершился вничью.

«Молодцы, это было интересно, оба хорошо подготовились в таком возрасте, — приводит ТАСС слова Кремлева. — Надо матч-реванш предложить провести в Москве в 2021 году. Будем обсуждать с ними, почему бы не провести на День бокса (22 июля)».

54-летний Тайсон не выходил в ринг с 2005 года, 51-летний Джонс — с 2018-го.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10123051

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