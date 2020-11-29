Легендарные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший сегодня ночью проведут бой в Лос-Анджелесе. Поединок двух бывших абсолютных чемпионов мира на арене «Стейплс-центр» начнется ориентировочно в 7.00 воскресенья, 29 ноября, по московскому времени.

Смотреть видео трансляцию боя Тайсон — Джонс можно онлайн на сайте РЕН ТВ. Также показ поединка пройдет в прямом эфире телеканала. Начало трансляции — 5.30 (мск).

Майк Тайсон — Рой Джонс-младший.

54-летний Тайсон не выступал на профессиональном ринге с 2005 года, а 51-летний Джонс-младший — с 2018-го. Бой легенд пройдет в формате выставочного поединка, его длительность — 8 раундов по 2 минуте каждый.

Организация WBC учредила для победителя титул Frontline Battle Belt («Битва на передовой»). На поясе нанесена надпись Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка двух легенд бокса. После боя на нашем сайте и YouTube-канале будет доступен его полный обзор.

29 ноября 05.30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ.