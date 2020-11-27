Легендарные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс проведут бой в эти выходные в Лос-Анджелесе.

Местом проведения поединка Тайсон — Джонс выбрана арена «Стейплс-центр». Вечер бокса пройдет в ночь с 28 на 29 ноября по московскому времени.

Ожидается, что бой Тайсон — Джонс начнется в 5.30 воскресенья, 29 ноября. В России его трансляцию можно будет посмотреть на сайте или в телеэфире РЕН.

Бой Тайсон — Джонс пройдет в формате выставочной встречи, ее длительность — 8 раундов по 2 минуты каждый. При этом нокауты не запрещены.

29 ноября 05.30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ.