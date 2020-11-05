«Лучший боксер в истории останется стоять на ногах». Рой Джонс намерен нокаутировать Тайсона

Бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс прокомментировал в интервью МИЦ «Известия» предстоящий выставочный бой с Майком Тайсоном. Поединок состоится в ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе.

— Что думаете о тех видео, которые Майк в последнее время стал выкладывать довольно часто? Впечатлены его физической формой, он способен навязать высокую интенсивность в бою?

— Я очень рад, что он занимается любимым делом, продолжает держать себя в хорошей форме, работать над собой. Майк много лет не боксировал, но он хорошо помнит, что в свое время был лучшим боксером в мире. В то же время, продолжать выходить на ринг в его возрасте, биться с топ-боксерами, достаточно сложно. Все это понимают, но это не мои проблемы. Я должен делать то, что я должен. В спорте, в бизнесе. Я никогда не обращаю внимания на такие моменты, а просто хорошо делаю свою работу. До самого конца. Рад, что снова вернусь в ринг.

— Чем может закончиться ваш бой?

— Лучший боксер в истории останется стоять на ногах.

— Когда вы слышите выражение выставочный бой, то относитесь ли к нему со всей серьезностью? Будете ли вы стремиться к победе нокаутом?

— Уверен, что Майк будет искать такую возможность. Я же буду стараться избегать ударов соперника и искать шанс нанести ему пару прицельных ударов, которые завершат этот бой.