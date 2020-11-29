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Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Валуев прокомментировал ничью в бою Тайсон — Джонс

08:35
Николай Валуев. Фото Instagram
Николай Валуев. Фото Instagram
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Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал итог боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсоном. Бойцы провели все 8 раундов, а поединок завершился вничью.

«Мы ждали от Тайсона серии ударов. Но их не случилось не потому, что он не хотел бить, а Джонс выключил это оружие», — сказал Валуев в эфире РЕН ТВ.

О решении не объявлять победителя:

«Может, оно и к лучшему. Хорошо, что обошлись без травм, — отметил Валуев. — Мы увидели настоящий бой несмотря на весь скепсис. Великие Майк и Джонс показали бокс. Пускай с налетом возраста. Но они показали, как можно выглядеть за 50, как можно двигаться. Это здорово. Сложно было представить, что такое событие могло быть».

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