Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале поделилась впечатлениями от поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом.

«Любой человек, который не занимается единоборствами, выйдя на ринг очень быстро поймет, что даже две минуты движения и клинча (без ударов) выматывают очень сильно.

54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс отбоксировали 8 раундов по две минуты и это, конечно, главное достижение боя. 13 миллионов долларов на двоих, удовольствие фанатов, улыбки и хорошее настроение. Раз дети счастливы, аниматоры свою работу сделали «на ура»

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.