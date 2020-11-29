Майк Тайсон и Рой Джонс получили специальные чемпионские пояса WBC

Бой между легендарными боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом, который прошел в США, завершился вничью. На кону стоял специально учрежденный организацией WBC титул Frontline Battle Belt.

После окончания поединка оба спортсмена получили пояса. На самом поясе крупно нанесена надпись Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

Для 54-летнего Тайсона этот поединок стал 59-м. Американец одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Предыдущий бой он провел в июне 2005 года, в котором проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду.

Джонс завершил карьеру в феврале 2018 года победой над Скоттом Сигмон. На счету 51-летнего американца, имеющего российское гражданство, 76 боев, 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.