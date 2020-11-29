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Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Усман впечатлен формой Тайсона и Джонса

09:25
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман оценил качество боя между легендарными боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом, которые провели поединок в Лос-Анджелесе. По итогам неофициальных судейских записок была зафиксирована ничья.

— Я более чем впечатлен этими легендами, — написал Усман в Twitter.

51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 54-летнего Тайсона 58 боев, 50 из которых он выиграл.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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