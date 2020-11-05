«Черный русский» против Тайсона». Рою Джонсу понравилась идея выйти на бой под флагом РФ

Бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс ответил на вопрос, хотел бы он выйти на бой с Майком Тайсоном под флагом России.

«Безусловно, это круто. Такой бой можно было бы анонсировать, как «Черный русский» против Тайсона», — сказал Джонс в интервью МИЦ «Известия».

Выставочный бой между 51-летним Джонсом (66-9) и 54-летним Тайсоном (50-6) пройдет в ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе. Осенью 2015 года Джонс получил российское гражданство.

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