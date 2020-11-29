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Тайсон — Джонс: прямая видео трансляция боя — прямо сейчас

05:15
Майк Тайсон и Рой Джонс. Фото USA Today Sports
Майк Тайсон и Рой Джонс. Фото USA Today Sports
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Бой двух легенд бокса в Лос-Анджелесе: в ринг выйдут Майк Тайсон и Рой Джонс.

Вечер бокса проходит на арене «Стейплс-центр». Видео трансляцию поединка Тайсон — Джонс можно смотреть онлайн на сайте РЕН ТВ, а также в прямом эфире телеканала.

Начало трансляции — 5.30 (мск), ориентировочное время выхода Железного Майка и Джонса-младшего в ринг — около 7.00. Бой тяжеловесов пройдет в формате выставочной встречи из восьми раундов по две минуты каждый.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя Тайсон — Джонс. После завершения события на нашем сайте вас ждет оперативный комментарий и подробный разбор, слова боксеров и мнения экспертов, а также обзор и полная видео запись поединка.

29 ноября 05.30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ.

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