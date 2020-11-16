54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс вернутся на ринг 28 ноября. В поединке запланировано 8 раундов, легендарные спортсмены поспорят за специальный титул WBC Frontline Battle Belt.

Бой легенд бокса Тайсона и Джонса состоится 28 ноября в Карсоне (по московскому времени — утро 29 ноября).

В основном карде пройдут еще три боя.

Полутяжелый вес, до 79,38 кг: Джейк Пол (США) — Нейт Робинсон (США)

Полутяжелый вес, до 79,38 кг: Баду Джек (Швеция) — Блейк Маккернан (США)

Тяжелый вес, свыше 90,72 кг: Виддал Райли (Великобритания) — Рашад Коултер (США)

В предварительном карде состоятся три поединка.

Легкийвес, 61,23 кг: Джамейн Ортис (США) — Нахир Олбрайт (США)

Полулегкийвес, до 57,15 кг: Ирвин Гонсалес (США) — Эдвард Васкеса (США)

Тяжелыйвес, свыше 90,72 кг: Джузеппе Кусумано (США) — Ник Джонс (США)

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире поединок, в котором встретятся легенды профессионального бокса.

51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 54-летнего Тайсона 58 боев, 50 из которых он выиграл.

Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Брайану Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.