Блогер жестко нокаутировал звезду НБА в андеркарде боя Тайсона и Джонса

Популярный американский блогер Джейк Пол в со-главном поединке вечера Тайсон — Джонс нокаутировал баскетболиста НБА Нейта Робинсона.

23-летний блогер в конце первого раунда отправил Робинсона в нокдаун, а после нокаутировал баскетболиста.

Пол получил известность на видеоплатформе Vine. Сейчас у него 20 миллионов подписчиков на Youtube. Робинсон, для которого это первый боксерский поединок, выступал на позиции разыгрывающего защитника за «Нью-Йорк Никс», «Бостон», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс» и другие команды НБА. Также Робинсон является трехкратным победителем конкурса по броскам сверху в рамках матчей звезд НБА.

Смотреть трансляцию боя Тайсон — Джонс можно онлайн на сайте РЕН ТВ, а также в прямом эфире телеканала. Начало — 5.30 (мск) 29 ноября.

54-летний Железный Майк и 51-летний Капитан Хук завершат вечер бокса на арене «Стейплс-центр», их появление в ринге ожидается около 7.00 29 ноября по московскому времени.