«Было так плохо, что не мог встать с кровати». 23-летний боксер завершил карьеру из-за серьезной болезни

Владимир Мышев выиграл свой последний бой и ушел непобежденным.

7 декабря в Москве прошел турнир «Ударная десятка», где выступил 23-летний Владимир Мышев, один из самых популярных молодых российских боксеров (190 тысяч подписчиков в Instagram, 12-0 в проф. боксе). Мышев победил единогласным решением судей Ивана Петрова из Молдавии, завоевал вакантный титул WBC Intercontinental в полусреднем весе среди молодежи, а затем неожиданно объявил о завершении карьеры.

В 2016-м Мышев дошел до финала реалити-шоу «Бой в большом городе», затем стал участником проекта The Money Team Russia. В Instagram же он раскрутился в том числе благодаря видео, где очень быстро и технично бьет по лапам. Плюс к этому Владимир периодически тренируется с Бастой, комментирует поединки в кулачной лиге Hardcore, ведет шоу 5х5 на ютуб-канале «РБ Спорт: Единоборства».

Так вот, Мышев после победы над Петровым заявил, что выступать больше не будет, а причина этому — неизлечимая серьезная болезнь. «Это был мой последний бой, я завершаю карьеру, — сказал Владимир. — Я долго не боксировал, потому что два года назад я лежал в больнице, и мне поставили диагноз «анкилозирующий спондилоартрит». Все это время я ждал возможности подраться за титул, тренировался как физкультурник три-четыре раза в неделю, бил по 15 секунд лапы, чтобы все думали, что я еще в форме».

В раздевалке после победы Мышев уделил время корреспонденту «СЭ», более подробно рассказав о том, почему он больше не будет выступать.

— Два года назад, в декабре 2019 года, мне поставили диагноз «аксиальный спондилоартрит» — в простонародье это называется болезнью Бехтерева, — отметил Мышев. — Мне где-то три месяца ставили диагноз. У меня жутко болели локти, спина, крестцово-подвздошное сочленение снизу. Врачи все на это списывали. Поначалу по травматологам ходил, они говорили: «Все это от бокса. Естественно, что у тебя болят локти». На такое все списывали. Я им отвечал, что давно занимаюсь боксом и знаю боль травматического характера. Это не такая боль, а мне до этого не веданная боль. Долго ставили диагноз, потом положили в больницу. Потом, наконец, попал к хорошему врачу-ревматологу, который специализируется на таких аутоиммунных заболеваниях. Собственно, он смог мне поставить диагноз. Иммунное заболевание — это когда иммунитет начинает сам себя, скажем так, уничтожать, когда свои клетки воспринимает как чужие.

— Почему не говорили об этом раньше?

— Не знаю. Почему-то хотелось поставить жирную точку [победить в прощальном бою] и потом рассказать, так как в любом другом случае это выглядело бы как оправдание. Ну и, наверное, если бы я проиграл, это бы тоже выглядело как оправдание (улыбается). Но я не хотел заранее, скажем так, подстилать соломку. Я хотел сделать [победить] и после этого объявить [о завершении карьеры из-за болезни], потому что есть еще такая штука: когда я сам листаю соцсети, вижу, как многие бойцы и недавние бойцы жалуются после боя или вообще перед поединком на какие-то травмы, как мне кажется, не всегда значительные, и на это списывают неудачу. Мне не хотелось выглядеть подобным образом. Может быть, это мои загоны, но мне не хотелось выглядеть подобным образом, поэтому я до последнего не хотел об этом рассказывать. Знали только мой тренер, некоторые близкие люди, ну и кто-то в зале. В зале многие удивлялись, потому что отшучивался постоянно. Видят, что я тренируюсь не так много, не делаю вообще ОФП, делаю какую-то гимнастику вместо нормальной разминки. Кто-то подкалывал, подшучивал, мол, лентяй и что-то в таком духе. Я им отвечал что-то из разряда: «Да-да. Сильным тренировка не нужна, слабым не поможет». Вот так я отшучивался, не объясняя причину, почему все так со мной происходит.

— Если состояние улучшится, есть ли вероятность того, что вы вернетесь?

— Вообще это неизлечимое заболевание. Оно хроническое, то есть это то, с чем придется бороться до конца жизни, по крайней мере до того, пока врачи не придумают что-то.

— Довольны своей карьерой?

— Как сказать... Еще два года назад, когда я лежал в больнице, когда я не знал, как я ходить и жить буду... Мне было настолько плохо, что не мог с кровати встать. Я думал, что если вернусь к обычной жизни, то для меня это будет хороший результат. И, конечно, после этого, когда провел несколько боев, завоевал титул, я доволен и горжусь [карьерой]. Но если брать до болезни, то, конечно, цели у меня были выше и больше... То есть тут так: я смирился, я принимаю это, и я, можно сказать, горжусь собой за проделанную работу, но изначально я, конечно, хотел большего. Но на все воля Божья!

— Помню, как долго вы ждали боя с Али Багаутиновым...

— Мне кажется, что с Багаутиновым я могу в любом состоянии подраться (улыбается). Тем более я знаю, что его с бой с Русланом Проводниковым будет носить благотворительный характер (поединок состоится 19 декабря на турнире Open FC. — Прим. «СЭ»). Я не супермаркетолог, но, учитывая, наверное, мою историю нынешнюю, с благотворительным подтекстом можно было бы провести [бой]. Мы не стали бы сильно драться. Показательные бои набирают обороты в США и странах Европы. Там проводят показательные бои, не убивая друг друга, собирают призовой фонд и направляют денежные средства в больницы, детские дома и так далее. Я за. У меня нет никакого негатива к Али, поэтому вперед, если кому-то это будет интересно.

На самом деле это хорошая идея. Я об этом еще не думал, но вы сейчас сказали, и я считаю, что стоит посетить этот вечер бокса, посмотреть, как обернется поединок.

Я сказал, что это будет вечер бокса, но все-таки я до сих пор не понял: они [Багаутинов и Проводников] будут драться по правилам бокса, но в клетке, в ринге (улыбается)? Пока не очень понял, но хочу этот бойцовский вечер посетить, и уже по ситуации, как там будет. Мне, конечно же, было бы интересно [провести бой с Багаутиновым]. Тут вопрос больше, наверное, организаторам и самому Али Багаутинову.

Просто странно, когда Али... Мы с Али договаривались о бое на программе «ХукВам», и он тогда сказал, что хочет за бой 10 миллионов рублей, мол, это его работа и за меньшие деньги не выйдет. А тут, казалось бы, выходит с более опасным соперником в лице экс-чемпиона мира по боксу Руслана Проводникова и говорит, что он дерется бесплатно... У меня это в голове немножко не укладывается. Почему тогда так же нельзя было сделать? Сейчас не хочу искать какой-то негативный подтекст, скажу, что это лишь меня немножко удивило.

Просто до этого [когда еще не говорил о болезни] предлагал идею проведения благотворительного боя. Опять же, не в обиду Али, но для меня это выглядит примерно так: проиграть экс-чемпиону мира не так стыдно, как молодому пацану.

Я со всем уважением отношусь к Али. Если и подкалываю, то в позитивной манере. Негатива никакого у меня к нему нет.

— По правилам бокса, но в клетке будете готовы подраться?

— В клетке — да, но если только по правилам бокса. А вот с борьбой точно нет — опять же, учитывая, что мне нельзя приземляться (улыбается). А так, наверное, было бы интересно. У меня такого опыта не было.

— Вам 23 года. Помимо спорта, в чем вы себя видите?

— Во-первых, немножко о спорте. У меня есть младший брат — Костя. Ему 19 лет. Он дебютирует в профессиональном боксе уже в этом месяце, надеюсь. Хотел бы заниматься его карьерой в первую очередь, потому что он намного талантливее, чем я. И это я говорю не для красного словца. У него большие перспективы. Он сейчас тоже тренируется под руководством моего тренера — Андрея Ивичука. Хочу заниматься его карьерой.

— Какой у него любительский бэкграунд?

— Он победитель первенства Москвы, участвовал в чемпионате России, но там призовых мест не занимал. Его стиль подходит под профессиональный бокс — под долгие раунды. Он — спойлер, то есть любит затягивать бой, грязнить. У него хорошие антропометрические данные, длинные руки. Большие дистанции — это прямо его.