«Балхашский Тигр» уверен: в 2003-м его жестко засудили.

Василий Жиров. Родился 4 апреля 1974 года в Балхаше (Казахская ССР).

Рекорд в любителях: 207 побед, 10 поражений. Олимпийский чемпион (1996 — до 81 кг), бронзовый призер чемпионата мира (1993 — до 75 кг, 1995 — до 81 кг), чемпион Азии (1995 — до 81 кг). Рекорд в профессионалах (1997-2009): 38 побед (32 КО), 3 поражения, 1 ничья. Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе (1999-2003).

Василий Жиров — олимпийский чемпион 1996 года (до 81 кг), обладатель Кубка Вэла Баркера. После Олимпиаде в Атланте Василий завершил любительскую карьеру, перешел в профи и начал выступать в США. С тех пор он живет в Аризоне — в Финиксе. Сейчас тренирует — как спортсменов, так и «группы здоровья».

В июне 1999-го Жиров победил Артура Уильямса и стал чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Титулом он владел четыре года — пока не проиграл в апреле 2003-го Джеймсу Тони. Это был чрезвычайно упорный поединок, продлившийся все 12 раундов. В самом конце Тони отправил изможденного Жирова в нокдаун. Итог: победа американца единогласным решением судей — 117-109, 117-109, 116-110. Счет на судейских карточках выглядит странно — у Тони и близко не было такого преимущества по выигранным раундам. Жиров и вовсе считает, что судьи украли у него победу.

В августе мы сделали с казахстанским боксером большое интервью — в том числе обсудили и бой с Тони. Их поединок, кстати, журнал The Ring признал лучшим по итогам 2013 года.

— Этот бой я пересматривал — не очень часто, но пересматривал, — сказал Жиров. — И сейчас считаю, что я выиграл. Этот бой был сделан еще до его начала, я в этом даже уверен.

— Почему?

— Просто знаю, кто был командующим парадом до боя — Дэн Гуссен (тогдашний промоутер Тони. — Прим. «СЭ»). Он был на стороне Джеймса Тони, а не на моей, это я тоже знаю. Все было предрешено. Я предлагал Тони провести реванш, но он все отнекивался. Но, возможно, сейчас мы сделаем бой — как шоу, два старика выйдут на ринг подраться.

— Было бы круто.

— Да. Я предлагал Тони, говорил ему: «Давай сделаем», но он то ли соглашается, то ли нет. Может, до сих пор боится? Я увидел его на следующий день после нашего боя, лицо у него выглядело очень плохо — как будто его кувалдой били. Я выглядел гораздо лучше.

— Когда увидели его на следующий день, поздоровались с ним?

— Да, конечно. Что происходит на ринге — остается на ринге. За рингом мы все люди. Уважение всегда должно быть. Как бы соперник ни кричал на тебя или обижался, нужно выразить ему уважение, поблагодарить, что он с тобой подрался, что вы сделали хорошее шоу. Надо оставаться человеком. На ринге, за рингом — неважно.

Он мне, кстати, очень хорошо ответил. У меня остались хорошие впечатления. Ответил с респектом. Понял, что драка была хорошая, ему тяжело было.

— А до боя он вел себя не очень хорошо?

— Да, не очень хорошо. Хотел меня вывести из равновесия. Он кричал много на взвешивании, препирался, прыгал. Я смотрел на это... Понимал, что он делает шоу, что он — шоумэн, пытается завести людей. Он орал на меня, чуть не кидался. Это была его программа. Но я отношусь к этому как к игре. Бокс — игра.

— Согласны, что это был ваш самый сильный соперник в карьере?

— Один из самых сильных, да. Еще был Дейл Браун, очень умный боксер. Потом, когда я дрался за титул WBC International, был итальянец (Рич ЛаМонтанье. — Прим. «СЭ»). Очень хороший боксер, мы с ним дрались все 12 раундов, тогда я впервые не смог нокаутировать соперника. До этого всегда заканчивал нокаутом. Боец был очень хороший. До сих пор с ним дружим, он интересный боец. Думающий. Когда бойцы думают, прорабатывают план действий, а ты должен это разгадать — драться интереснее.

Василий Жиров с призом от журнала The Ring. Фото Youtube.com

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Жиров не выходил в ринг с 2009 года. Сейчас ему 47. Тони — 53, он не боксировал с 2017-го, но 23 октября проведет бой с 49-летним Джереми Уильямсом. Жиров поддерживает себя в хорошей форме, так что в теории его реванш с Тони, действующим боксером, возможен. Вопрос — будет ли интересен этот поединок публике (прежде всего, американской), и соответственно — найдется ли организатор.

Полная версия интервью с Жировым — скоро на сайте «СЭ».