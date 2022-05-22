«Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»: основная информация о боксерском турнире в Омске

В главном бою вечера подерутся Алексей Папин и Дилан Прашович.

Когда и где пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»: место проведения, дата и во сколько начало

27 мая 2022 года в Омске в академии хоккейного «Авангарда» пройдет вечер бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Арена сможет вместить около 1 200 зрителей. Турнир начнется в 22.00 по московскому времени.

Главным боем вечера станет противостояние тяжеловесов россиянина Алексея Папина и черногорца Дилана Прашовича. В со-главном поединке встретятся бойцы ММА Иван Штырков и Михаил Мохнаткин.

Алексей Папин. Фото «СЭ»

Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» в Омске 27 мая

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет 10 поединков.

Главный бой: Алексей Папин (13-1) — Дилан Прашович (15-2): тяжелый вес (до 90,7 кг).

Со-главный бой: Иван Штырков (20-2-1 в ММА) — Михаил Мохнаткин (14-5-2): тяжелый вес (свыше 90,7 кг).

Павел Шульский (4-2-2) — Брюс Хлебников (0-2-2): свыше 90,7 кг.

Алексей Тищенко (73-8) — Нехомару Сермено (27-8-1): бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Максим Власов (46-4) — Давид Зегарра (34-8): до 79,4 кг.

Андрей Кириченко (0-1) — Абдурахмонов Мохаммадахмдали: до 61,2 кг.

Шарабутдин Келементов — Иван Ерхов: до 80 кг.

Лери Амиров — Никита Патрин: до 80 кг.

Андрей Андрияхин — Андрей Степанов: до 75 кг.

Игорь Катаев — Ара Габоян: до 60 кг.

Где смотреть и когда начало прямой трансляции турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» 27 мая

Видеотрансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» будет доступна в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ. Она начнется в 22.00 по московскому времени 27 мая (в 01.00 по Омску). Бои также можно будет смотреть на YouTube-канале «Ушатайка».

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию вечера бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Александр Поветкин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Кто посетит боксерский турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»: специальные гости

Специальными гостями боксерского турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» станут:

— Бывший временный чемпион мира по версии WBC и олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

— Чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев.

— Чемпион по версиям WBC Silver Дмитрий Кудряшов.

— Чемпион Европы по боксу Сергей Кузьмин.

На вечере бокса в Омске ожидается выступление музыканта и певца под псевдонимом Миша Маваши.

Алексей Папин — Дилан Прашович: основная информация о бое «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» — статистика и прогноз

Главным боем боксерского вечера станет противостояние российского тяжеловеса Алексея Папина и черногорца Дилана Прашовича. Поединок начнется после 22.00 мск. Он будет длиться 10 раундов.

На счету 34-летнего Папина — 13 побед и одно поражение в боксе. У 27-летнего Прашовича — 15 побед и два поражения.

В апреле 2021-го Папин техническим нокаутом одержал победу над чехом Вацлавом Пейсаром. 10 декабря 2021 года Прашович проиграл нокаутом британцу Исааку Чемберлену.

Букмекеры с незначительным перевесом отдают предпочтение Папину в бою с Прашовичем.

Иван Штырков — Михаил Мохнаткин: основная информация о бое «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» — статистика

В со-главном поединке вечера бокса встретятся российский боец ММА Иван Штырков и его соотечественник Михаил Мохнаткин. Бой пройдет в формате четырех раундов по три минуты.

33-летний Штырков в ММА одержал 20 побед при двух поражениях и одном поединке, который завершился вничью. У 32-летнего Мохнаткина в ММА — 14 побед, пять поражений и два боя были признаны ничейными.