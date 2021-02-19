Самые красивые российские девушки-боксеры. Топ-10

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля.

Кроме центральных боев Кокляев - Тарасов, Дацик - Тайсон и Чудинов - Чилемба, на ринге выступят и очень красивые девушки-боксеры. Причем не в роли выносящих таблички.

«Встретимся в ринге» — так Татьяна Алексеева вызвала на бой Фатиму Дудиеву, которая вызов приняла.

А пока мы ждем субботнего боя, предлагаем посмотреть подборку наших боксерш, которые не только опасны, но и прекрасны.

Фатима Дудиева

Осетинская «Амазонка» Фатима Дудиева начала карьеру как боец ММА, пока в 2018 году не переключилась на бокс.

Татьяна Алексеева

Татьяна Алексеева перешла из кикбоксинга в профессиональный бокс ради боя с Фатимой Дудиевой.

Орнелла Хетеева

Орнелла Хетеева пришла в бокс из бальных танцев. Верит, что этот факт помогает ей в боксе.

Светлана Солуянова

МСМК по боксу Солуянова Светлана. Свои первые шаги в боксе сделала в 13 лет.

Виктория Кулешова

Виктория Кулешова хотела стать «грозой района», а стала профессиональный боксером.

Екатерина Пальцева

Екатерина Пальцева одна из самых миниатюрных боксеров России.

Анастасия Шамонова

На первом турнире выступила в 11 лет и проиграла, а уже через год стала чемпионкой Краснодарского края.

Людмила Воронцова

Людмила Воронцова пришла в единоборства ради самообороны и затянуло.

Ярослава Якушина

Пятикратная чемпионка России, заняла 5 место в Олимпиаде по боксу

Александра Ордина

Имеет два высших образования и состоит в сборной команде России с 2012 года.