Самые красивые российские девушки-боксеры. Топ-10
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля.
Кроме центральных боев Кокляев - Тарасов, Дацик - Тайсон и Чудинов - Чилемба, на ринге выступят и очень красивые девушки-боксеры. Причем не в роли выносящих таблички.
«Встретимся в ринге» — так Татьяна Алексеева вызвала на бой Фатиму Дудиеву, которая вызов приняла.
А пока мы ждем субботнего боя, предлагаем посмотреть подборку наших боксерш, которые не только опасны, но и прекрасны.
Фатима Дудиева
Осетинская «Амазонка» Фатима Дудиева начала карьеру как боец ММА, пока в 2018 году не переключилась на бокс.
Татьяна Алексеева
Татьяна Алексеева перешла из кикбоксинга в профессиональный бокс ради боя с Фатимой Дудиевой.
Орнелла Хетеева
Орнелла Хетеева пришла в бокс из бальных танцев. Верит, что этот факт помогает ей в боксе.
Светлана Солуянова
МСМК по боксу Солуянова Светлана. Свои первые шаги в боксе сделала в 13 лет.
Виктория Кулешова
Виктория Кулешова хотела стать «грозой района», а стала профессиональный боксером.
Екатерина Пальцева
Екатерина Пальцева одна из самых миниатюрных боксеров России.
Анастасия Шамонова
На первом турнире выступила в 11 лет и проиграла, а уже через год стала чемпионкой Краснодарского края.
Людмила Воронцова
Людмила Воронцова пришла в единоборства ради самообороны и затянуло.
Ярослава Якушина
Пятикратная чемпионка России, заняла 5 место в Олимпиаде по боксу
Александра Ордина
Имеет два высших образования и состоит в сборной команде России с 2012 года.
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