«Уличный колхоз непобедим». Дацик в 18 лет пришел на арену, сразу выскочил на бой и вырубил будущего чемпиона UFC

20 февраля Вячеслав Дацик проведет бой по правилам бокса с Тайсоном Дижоном на шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ». За день до поединка вместе с ветеранами ММА вспоминаем, каким Рыжий Тарзан был в молодости: сказочный дебют против Орловского, небанальные тренировки, крепкая челюсть, кипеж на боксерском матче «Ленинград» vs «Отпетые мошенники».

Вячеслав Дацик два года назад провел бой с Артемом Тарасовым, который собрал много миллионов просмотров, но в спортивном плане в его карьере нет ничего круче победы над Андреем Орловским (хоть он сам так и не считает). Тогда, 6 апреля 1999 года, Дацику было всего-то 18 лет. В клетку он вышел впервые. Слава проигрывал по всем статьям, но потом включился и наглухо нокаутировал будущего чемпиона UFC.

Весной 2019-го Дацик рассказал «СЭ» удивительную историю о том, как он стал участником того турнира-восьмерки М-1.

«Меня в этом бою вообще не должно было быть, — заявил Дацик в интервью «СЭ». — Я просто шел посмотреть турнир. Коля Кудряшов должен был провести меня через служебный вход, а я поперся через главный. До меня докопались охранники. А когда я был мелким, был вообще отморозком. Наехал на всю охрану. Хотел их всех там хлопнуть. Они начали на меня что-то рыкать. Тут подтянулся Коля. Говорит: «Что, боец крутой?» Отвечаю: «Типа того». «А что, на ринг слабо — против Орловского?» А мне ничего не слабо. И я что, знал, кто такой Орловский? Да мне вообще по барабану было. С ним кто-то отказался биться, а я вышел на замену. Просто с улицы. Из-за того, что докопался до охраны на входе».

Вячеслав Дацик. Фото vk.com

Дацик производит впечатление человека, склонного к преувеличениям. То он играл в «ушатайку» — когда на спор вырубал прохожих, — то дрался больше тысячи раз на улице, то ездил в Европу со скинхедами «убивать арабов, турков и негров» (да, было и такое дикое интервью — году в 2010-м). Но Николай Кудряшов, основатель легендарного бойцовского клуба, впоследствии получившего название Red Devil, в интервью «СЭ» подтвердил слова Дацика — и добавил еще несколько фактов.

— Мне позвонил Эрик Кайбышев, у которого Дацик тренировался, — рассказывает Кудряшов. — Говорит: «У меня есть дерзкий парень, может, тебе подойдет, посмотри». Я ему сказал, чтобы этот парень приезжал ко мне в Red Devil, посмотрю, как он работает, и определимся, куда его поставить. Но никто не приехал. И мы забыли об этом. В «Юбилейном» был турнир-восьмерка в открытом весе, абсолютка. Парень-американец, который должен был участвовать, приехал в Россию, но на соревнования не пришел. Люди уже собираются, а восьмого бойца нет. Мы стоим у клетки со Славой Киселевым (бывший боец, рефери. — Прим. «СЭ»), и я его уговариваю, чтобы он выступил против Орловского. Потому что против Орловского некого было выставить. А Орловский тогда как раз только выиграл чемпионат по самбо, чувак серьезный, весил килограммов 115. Киселев выходить отказался, сказал, что не тренировался. «Давай ты», — говорит мне. Я уже начал спрашивать, где мне шорты взять... И тут начальник охраны подходит ко мне и говорит: «Там на входе парня хоть глушануть. Он кипишует сильно. Твою фамилию называет. Может, ты посмотришь, кто это».

— Я вышел, а там Слава Дацик стоит, — продолжает Кудряшов. — Говорит: «Меня Эрик прислал на бои. Вот, пришел». «Так тебе еще две недели назад нужно было прийти!» — отвечаю. «Так я думал, что мне сразу на бои надо. А туда что мне идти», — говорит. Я спросил у него: «А ты дрался?» Ответил, что дрался там-то и там-то. «А сегодня хочешь подраться?» «Хочу, давай». «Ну все, иди переодевайся». Что было дальше — вы видели. Орловский упал очень сильно. Я тот бой судил, так как не знал парня — он же еще мне сказал, что судью где-то рубанул, еще кого-то рубанул... Оказалось, прикольный парень. А Орловский на следующий год приехал к нам уже мастером, видно, тайским боксом позанимался. Разнес всю восьмерку. Сказал: «Теперь я не опозорюсь. Второй раз так не упаду».

Вячеслав Дацик. Фото vk.com

В полуфинале Дацик проиграл удушающим Мартину Малхасяну. Поединок продлился 58 секунд. Вячеслав не стал стучать в знак сдачи. По словам Кудряшова, Дацик тогда мало что знал в физиологии: он всерьез думал, что способен выдерживать такое давление на шею на протяжении минуты.

— Он говорил: «Тайбоксеры не стучат», — отмечает Кудряшов. — Потом Слава приехал на тренировку в Red Devil и говорит: «Странно, что Мартин так быстро меня задушил. Я обычно минуту без воздуха могу». Я ему: «Так тут воздух ни при чем. Тут перекрывается подача крови в мозг, и из-за этого человек вырубается». А он: «Да нет, это ерунда, я минуту могу продержаться, вот давай, делай — я минуту продержусь». Я — чик, раз-два-три-четыре, и Слава без сознания. Он приходит в себя, говорит: «Что за ерунда? Как так?»

— Такая же история была в Бразилии на следующий год, — вспоминает основатель клуба Red Devil. — Амар [Сулоев] выиграл, Мартин выиграл. Мы сидим у бассейна в отеле пятизвездочном. И Мартин говорит: «У меня такая шея, что меня никто не может задушить. Меня нельзя задушить. Даже Коля меня не задушит». Я взял его в захват, чик, четыре секунды, отпустил, Мартин — буль, в воду. Такое время было — еще не все знали, как все работает.

Бой с Орловским — первый в карьере Дацика. Сколько было потом — точно неизвестно. На Sherdog у него значится рекорд 6-12, на Tapology — 13-16 в ММА и 4-12 в кикбоксинге.

— Сколько у вас боев на самом деле? — спрашиваю Дацика на этой неделе.

— Я никогда не считал. Но были великий бокс-бар «Тундра» и бойцовский клуб «Арена», где по пятницам, субботам и воскресеньям проходило по три турнира-восьмерки в разных весовых категориях. Мы там просто каждый день бились! Еще раз в месяц бои проводились в казино «Конти». Я даже не помню, сколько сотен у меня боев. У меня боев очень много. Просто раньше не было камер, и никто не выкладывал их в интернет. Я даже теоретически не помню, сколько их, я даже не помню версии, по которым выступал. А я даже по сумо выступал.

— Расскажите.

— Мой первый соперник весил 160 кг, я же тогда дрищ был — около сотки. Его я вынес. А проиграл более легкому: когда я его выкидывал с круга, третьей точки коснулся раньше, чем он вылетел, — правила плохо знал. А мы чего — тайбоксеры. Пригласили на турнир по сумо, мы вышли, потолкались. Это было в начале 2000-х.

— Есть ли какой-то бой, который ставите выше, чем бой с Орловским?

— Да это был вообще самый первый бой — так, ни о чем. Подготовка была — ноль. Но уличный колхоз — он непобедим. Улица, уличная подготовка оказалась лучше мастерства самбо. А так у меня все бои неординарные.

18 февраля. Москва. Вячеслав Дацик. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Если почитать комментарии к видео с Дациком, к текстам о нем, то там ему часто дается характеристика «отморозок». Бойцы Red Devil, которые пересекались с ним в 2000-е, говорят, что это не так. Но не отрицают, что человек он своеобразный.

— Он иногда приходил к нам в клуб, — вспоминает Андрей Семенов. — Такой своеобразный, на своей волне. У него была своя манера тренироваться.

— Что за манера?

— Даже когда иностранные звезды — например, тайского бокса — проводили у нас мастер-классы, Дацик все равно делал какую-то отсебятину.

— Например?

— Ему показывают одно — он делает совершенно другое. Он рассказывал всякие небылицы, что ему били по голове колами, говорил, что чем больше бьют по голове, тем она больше тренируется. Его, конечно, дело. Он был интересный, незлой, добрый деревенский чудак.

— То есть у него не было имиджа отморозка, который ходит и избивает людей на улицах?

— Никогда не было. Просто он со своими тараканами в голове. Потом, может быть, поймал какую-то идею, подумал: «Может, буду позиционировать себя как безумный Слава?»

— Кто считался самым безумным бойцом в России в нулевых? — вопрос ветерану Red Devil Арману Гамбаряну.

— Наверное, ждете, что я скажу про Дацика. Он тогда был такой же балбес, как и сейчас, просто принял образ, любит, что о нем говорят. Он никогда не был устрашающим для своих ребят. Он реально больной, скажу как есть. С ним разговариваешь — как будто маленький ребенок. Спрашиваешь: «Как ты научился этот удар бить?» — а он отвечает: «У меня компьютерная игра есть, там боец так же кувыркается и бьет». Он брал моменты из компьютерных игр и так далее. Был еще момент: нас пригласили в ночной клуб. Между концертами «Ленинграда» и группы «Отпетые мошенники» были боксерские спарринги. Я был на одном из таких мероприятий, когда один бой был по правилам бокса, а другой поединок — по правилам ММА. По ММА выступал мой товарищ, Максим Руденский, выиграл. Второй бой был с участием Дацика и какого-то пьяного парня. Дацик подставлял голову все два раунда, а потом решил за 15 секунд выключить соперника. Перекрылся, бой остановили, руку подняли тому парню. Дацик взял и ударил судью. Началась потасовка, он начал кого-то выкидывать с ринга. Казновский стоял, говорил: «Блин, ну все...» Дацика тогда нехило скрутили и выкинули из клуба. По-моему, он выкинул парня, с которым дрался, а тот упал на людей, и какая-то девчонка то ли сломала, то ли подвернула ногу. У меня должен был быть бой с Дациком, но он отменился. Не знаю, по какой причине, но я был готов. Саша [Емельяненко] правильно говорит, что разрушит миф о том, что у Дацика притупленное чувство боли. Все он чувствует, просто себе придумал что-то.

На самом деле, миф о том, что Дацика невозможно вырубить, был разрушен еще в 2004 году — его жестко нокаутировал Евгений Орлов по прозвищу «Молекула ада». С другой стороны, у Славы такая манера ведения боя, что удивительно, как он до этого никогда не падал в такие нокауты. Дрался Дацик с опущенными руками, порой специально пропускал мощные удары — для шоу и для того, чтобы показать сопернику, что он неуязвим. Николай Кудряшов уверяет: у Рыжего Тарзана действительно невероятная крепкая челюсть.

— Помню, когда Слава в Москве дрался, весь зал лежал после его танцев. Но его воспринимали серьезно. Не скажу, что он супермастер, но он никого не боялся и лез куда угодно, — рассказывает Кудряшов. — И люди ходили смотреть на него. Скучно с ним никогда не было. То парню пальцем в глаз хочет засадить... А когда его воткнули, бросив прогибом? Потом в интервью слышал, что у него перелом был... Неубиваемый Слава. Его хоть дубиной бей. Он же снимался в кино «Игра без правил». И там есть эпизод, где они подходят к парню — убивать. И парень по сюжету должен был ногой ударить Славу по голове. Парень занимался. Он, значит, бьет Славе по башке, потом еще раз... Ко мне этот парень подходит, говорит: «Я уже ногу отбил об его голову, опухла!» А Слава ему: «Ты бей сильнее, чтобы я прочувствовал».

Предварительный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля будет показан на сайте «СЭ» и You-Tube канале «Ушатайка». РЕН ТВ будет транслировать главные бои в прямом эфире.