«Ты что, обкурился?» Американский боксер попытался высмеять Дацика на пресс-конференции

Соперников с таким боксерским резюме у Рыжего Тарзана еще не было.

31 марта в Москве состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главное событие — боксерский бой между Вячеславом Дациком и Кевином Джонсоном. 43-летний Джонсон — опытнейший американский боксер, провел 58 боев (35-21-2), бился с Тайсоном Фьюри, Виталием Кличко, Энтони Джошуа, Дереком Чисорой, Кубратом Пулевым, Энди Руисом и другими известными боксерами. Звездам он проигрывал, но ни разу не был нокаутирован.

Во вторник Дацик и Джонсон дали пресс-конференцию, на которой также присутствовали промоутер Владимир Хрюнов и бывший регулярный чемпион WBA и временный чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин. Примечательно, что это будет второй бой Дацика за неделю — в минувшую субботу он за полминуты нокаутировал бразильца Мондрагона в поединке по правилам кикбоксинга.

Вопрос Дацику: Вы взорвали индустрию недавним заявлением о Мохаммеде Али. Потом вроде бы сдали назад, потом — вновь проехались по нему. Что это было?

Дацик: Это пропаганда боя. Про Мохаммеда Али могу сказать, что он очень много двигался и был очень неудобен в боксе. Я люблю тех, кто идет вперед и рубится, кто не двигается, кого не надо ловить. С ними легче драться. Их легче нокаутировать, либо — упасть самому. Бой проходит быстрее.

Вопрос Джонсону: Вы близко к сердцу восприняли слова Дацика о Мохаммеде Али. С тех пор, как вы уже увидели Дацика, изменилось ли что-то?

Вячеслав Дацик. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Джонсон: По поводу боя скажу следующее: «Порхай, как бабочка, и жаль, как пчела». Больше нечего добавить.

Опасен ли Дацик? В тяжелом весе все опасны. Ты можешь выигрывать 10 раундов, но можешь пропустить один удар — и проиграть. За меня говорит мое резюме. За моими плечами много боев и чемпионских поединков. Несколько лет назад я был в России, встречался с Поветкиным. Думаю, Поветкин сможет объяснить ему это выражение, и оно звучит так: «Бокс — шахматная игра».

Вопрос Поветкину: Кевин приезжал в Россию, был вашим спарринг-партнером. Расскажите о том времени. Как оцениваете Джонсона как бойца?

Поветкин: Время было хорошее, и у меня были хорошие, сильные спарринг-партнеры. Кевин — очень опытный боксер. Его сильные качества? Хорошая защита, длинные руки, хороший удар.

Вопрос Джонсону: Чем вам запомнилось время, когда вы приезжали на сборы в Россию?

Джонсон: Это был ураган, цунами, торнадо. Поветкин — замечательный человек, и вы никогда не подумаете, что такой человек может нанести такой урон людям. Я даже не знаю, могу ли я его называть своим другом (улыбается). На самом деле Поветкин открыл во мне самые сильные, лучшие стороны. Мы спарринговали с ним по 12 раундов каждый день. До этого, когда я был в Америке, я не знал ничего о настоящей силе удара. В моем поколении Поветкин — самый опасный боксер. Его боялись больше остальных. Я очень уважаю его, и мы, наверное, знаем друг друга 12-13 лет. Так что это очень старая дружба.

Вопрос Джонсону: Можете описать эмоции, которые вы испытали, когда получили приглашение вновь приехать в Россию.

Джонсон: Это просто. Влад (Владимир Хрюнов. — Прим. «СЭ») позвонил в два часа ночи, и я такой: «Что? Что говорите? Приехать в Россию? Сейчас? Я еду».

Вопрос Дацику: Джонсон практически не проигрывал нокаутом, в то время как вы — нокаутер. Как будете это уравнение решать?

Дацик: Зайдите на любую дискотеку у нас в деревне. Там не спрашивают, чемпион ты или нет, а просто бьют по лицу долго и упорно, пока оно не сравняется с пахотой. Вот как-то так будем решать вопросы.

Кевин Джонсон и Вячеслав Дацик. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вопрос Дацику: Это проявление неуважения к Кевину Джонсону, что вы подрались за неделю до боя с ним — возможно, до самого большого боя в карьере?

Дацик: А почему самый большой! Кевин — не такой большой. Я, когда на Арбате (в казино «Арбат» в нулевые. — Прим. «СЭ») дрался с Бигфутом, я ему даже до подбородка не доставал. Коля Валуев реально отдыхает. Кевин Джонсон — не самое большое испытание.

Вопрос Дацику: Останетесь ли друзьями после боя? Пожмете ли друг другу руки?

Дацик: Почему нет? Почему бы не подать руку противнику, который лежит на полу ринга? Подам руку, помогу ему встать.

Вопрос Джонсону: Слава обещает нокаут. Что ответите?

Джонсон: Может быть, он накурился? Похоже, что так. Очевидно, у него состояние человека, который только покурил.

Дацик: Кевин, табак придумали в Америке. Это не наша гадость...

Джонсон: Но мы же не о табаке говорим... Может быть, гашиш, или еще что-то...

Дацик: Гашиш в Афганистан возила американская ЧВК. Это афганская вещь. Мы из Афганистана вышли уже давно, я еще не родился.

Джонсон: Вау, круто. Спасибо.

Хрюнов: Думаю, Кевин поедет работать куда-нибудь в Сибирь работать учителем английского.

Вопрос Поветкину: Ваш прогноз на этот бой?

Поветкин: Прогнозов не даю никогда. Кевин — хороший сильный боксер, но и Вячеслав молодец. Не знаю, в какой форме Кевин, но бой будет интересный.

Вопрос Поветкину: Есть ли шанс, что вы вернетесь? Сложно поверить, что вам ни разу не захотелось еще раз выйти в ринг и попробовать.

Поветкин: Попробовать, конечно, хочется. Хочется боксировать, но, наверное, прошло мое время.

Вопрос Поветкину: Когда в последний раз хотелось? Какой бой будоражил, что ли?

Поветкин: Мне постоянно хочется. Нет такого, что бой будоражит. Потихоньку начал ходить на тренировки. Сейчас до конца поправлю здоровье и буду тренироваться по-любому.

Александр Поветкин, Вячеслав Дацик, Данило Сузарт. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вопрос Хрюнову: Ваш бой мечты с участием Вячеслава Даника?

Хрюнов: С Сергеем Харитоновым.

Вопрос Хрюнову: Что нужно, чтобы он состоялся?

Хрюнов: Победить Кевина Джонсона, а дальше будем вести переговоры. Слава, ты не против?

Дацик: Я за любой кипеж, кроме голодовки.

Поединок Дацика и Джонсона состоится 31 марта на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире. Приобрести билеты на турнир можно по этой ссылке.