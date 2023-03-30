Дацик проведет второй бой за неделю. Его соперник рубился с Фьюри и Джошуа

Кевина Джонсона невероятно сложно нокаутировать.

Вечером 31 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном поединке которого встретятся Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон. Бой по правилам бокса пройдет спустя всего шесть дней после предыдущего противостояния Вячеслава, когда на Ural FC 2 он победил Джеронимо Дос Сантоса по правилам К-1.

Если прошлый соперник Рыжего Тарзана известен боями против россиян, то имя Джонсона можно было услышать благодаря его поединкам с по-настоящему топовыми боксерами прошлого и современности. Первое поражение Джонсона случилось в поединке за пояс чемпиона мира по версии WBC против Виталия Кличко в 2009 году. Бой продлился все 12 раундов, а двое из трех судей отдали украинцу все трехминутки.

Спустя три года Джонсон сразился с Тайсоном Фьюри и снова выдержал всю дистанцию, но проиграл. Также Кевин бился с такими опытными соперниками, как Дерек Чисора, Энтони Джошуа, Махмуд Чарр, Кубрат, Пулев, Энди Руис и Даниэль Дюбуа. Всем он уступил, но только в бою с Джошуа проиграл досрочно. Рекорд Джонсона перед боем с Дациком — 35 побед (19 — нокаутом), 21 поражение (3 — нокаутом) и две ничьи.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Последний бой Джонсон провел против Андре Бунга, поединок закончился раздельной ничьей. Кевин, как и Дацик, легок на подъем в плане боев. Если Вячеслав подерется с американцем через шесть дней после прошлого боя, то у Джонсона запланирована встреча 8 апреля — спустя девять дней после встречи с Рыжим Тарзаном. За это время Кевину предстоит добраться до немецкого Аугсбурга и как-то подготовиться к 25-летнему Айдыну Йылдырыму. Из позитивного для американца — турецкий оппонент совсем неопытен: он провел в профи лишь один бой.

Для Рыжего Тарзана этот бой станет вторым в 2023 году после победы над Джеронимо Дос Сантосом в Самаре. 2022-й Дацик также закончил двумя боями подряд: 12 декабря он уступил Ильясу Якубову в «Нашем деле» единогласным решением судей, а 16-го числа по очкам одолел Павла Шульского в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

Несмотря на резюме американца, Дацик считается фаворитом у букмекеров. На его победу дают коэффициент 1,80, а успех Джонсона идет с множителем 2,85. Посмотреть поединок между Вячеславом Дациком и Кевином Джонсоном можно 31 марта на телеканале «РЕН ТВ», начало трансляции — в 23.00 по московскому времени.

Приобрести билеты на турнир можно по этой ссылке.