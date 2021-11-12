Большое интервью Виталия Кличко Дмитрию Гордону.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко дал большое интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

В ходе двухчасового разговора Виталий рассказал о своих сегодняшних тренировках, назвал победителя потенциального боя Усика и Ломаченко, вспомнил свой поединок с Ленноксом Льюисом и ответил на вопрос о желании стать президентом Украины.

О мечте побить Майка Тайсона и стать чемпионом мира

Я мечтал стать чемпионом мира и поделился этой мечтой с одноклассниками, когда впервые увидел бой Майка Тайсона. Тогда, во время перестройки, в 1986 году, мы имели возможность смотреть этот бой по телевизору.

Я ребятам говорил: «Когда-нибудь я стану чемпионом мира и побью Тайсона, заберу его пояс». Надо мной смеялись: такой худой хочет побить Тайсона, а тот такая машина, монстр.

Тем не менее я был очень рад, когда пригласил своих одноклассников, с которыми тогда на кухне смотрел этот бой, и положил на стол тот самый пояс, которым в свое время владели Майк Тайсон, Леннокс Льюис, великий Мохаммед Али. Но этот пояс уже принадлежал мне. Детская мечта стала реальностью.

Мечтал стать мэром, и вы знаете, что многие с насмешкой к этому относились. Дважды пытался — дважды не получалось. Но Бог любит троицу — в третий раз получилось. Сегодня имею возможность управлять городом, реализовывать пожелания киевлян. Мечтать очень важно, и нет ни одной мечты, которую невозможно реализовать. Мой любимый девиз и любимая пословица: «Нет ничего невозможного».

О победе Александра Усика над Энтони Джошуа

Радовался ли я? Как можно не радоваться? Саша молодец. У него были шансы, но до боя они были невелики. Джошуа больше Усика, злее. Есть панчер, а есть техник. Саша — техник. Уникальный для своего веса, у него прекрасная реакция. Но он не обладает сильным ударом. Панчер — тот, кто может одним ударом решить исход поединка. Джошуа как раз таки панчер.

Усик — не прирожденный тяжеловес, Джошуа — прирожденный, мощный, с ударом. У Саши был шанс выиграть бой по очкам. Так и вышло. Он все сделал, чтобы навязать свою технику, свой стиль боя. Я очень радовался его победе, как своей или Владимира.

О том, кто лучше: Виталий Кличко, Владимир Кличко или Александр Усик

Все три боксера — разные. Разные по стилю, тактике, манере ведения поединка. Кто лучший из трех? Вопрос некорректный. Ответ на этот вопрос можно было получить исключительно в ринге — в поединке. Это все равно что мы будем говорить, кто лучше из пары Майк Тайсон — Мохаммед Али. Этот спор никогда не закончится. Одни говорят, что победил бы Майк Тайсон, потому что он панчер, а другие — Мохаммед Али, потому что он техник. Мы можем брать разных боксеров из разных эпох и спорить до бесконечности.

О том, кто лучше: Александр Усик или Василий Ломаченко

Это тоже два разных боксера. Нельзя их сравнивать. Они в разных категориях, у них разная техника, они оба хороши. Для этого и нужны весовые категории. Если спросите, кто из них победит, я отвечу, что Усик, конечно, потому что он тяжелее.

О том, кто лучший действующий боксер в мире

Нет вечных чемпионов и нет самого сильного. Ты можешь быть сильным только в короткий промежуток времени. В этот промежуток времени есть два боксера, которые показали серьезный бокс, — это Тайсон Фьюри и Александр Усик. Сегодня они два лучших боксера. Сейчас очень много спекуляций по поводу их встречи. Саша проведет защиту титула в реванше (с Энтони Джошуа. — Прим. «СЭ»), и очень надеемся, что бой Фьюри и Усика состоится.

О навыках кикбоксера. Помнят ли ноги?

Навыки остаются на всю жизнь. Но растяжка уже не та, но лоукик хороший. Любой спортсмен, например бодибилдер, — он показал свой результат, а далее он может показывать свои фотографии: смотрите, какой я был! Или там виды спорта, которые показательные. В технических видах спорта, а бокс таковым является, навыки остаются на всю жизнь — техника, реакция, выносливость. Конечно, если не переходить грань по поеданию сладких булочек и так далее.

О том, снится ли ему боксерский ринг

Раньше — да. В последнее время так устаю, что года полтора не снился.

О поединке с Ленноксом Льюисом

Каждый бой — особенный по-своему. Считаю, что одним из самых знаменитых поединков, где мне довелось испытать свои навыки и способности с лучшим боксером в истории, одним из лучших был бой с Ленноксом Льюисом. К большому сожалению, тогда поединок закончил врач. Леннокс пообещал реванш, но он не состоялся. Считаю, что тогда я ответил своим скептикам. Один из ярких поединков. Могу сказать, так ужасно ни в одном поединке я не выглядел, как после поединка с Ленноксом. У меня прекрасная реакция, моя техника... Моя реакция давала мне возможность не пропускать удары. Ни разу в нокдауне в боксе не находился. Но в поединке с Ленноксом я выглядел ужасно. В поединке я себя не видел и был против остановки боя. Но потом увидел свое лицо и подумал: «Мама дорогая». Такая дырка была. Мурашки побежали по коже.

О том, как тренируется сейчас

Для того чтобы тело не болело, я тренируюсь каждый день. После активных 25 лет ты перестаешь заниматься, ты чувствуешь себя плохо — начинают ныть связки, колени. Для того чтобы все это не болело, нужно поддерживать себя в форме. Когда ты находишься в тонусе, у тебя совершенно иное восприятие мира — в других цветах. Для того чтобы быть сильным духом, нужно нагружать тело. Есть такая поговорка: «Грузи свое тело, иначе тело будет грузить тебя». Я поддерживаю себя в форме и могу сказать, что все навыки остаются до самого последнего дня. Но для этого надо быть в хорошей форме, поэтому тренируюсь практически каждый день — велосипед, бокс, кардио, иногда бег. Бокс дает гармоничную нагрузку и развивает практически все тело. Больше работаю на мешке. Посмотрите на боксеров — какие у них феноменальные фигуры! Казалось бы, без тяжестей спортсмены тренируются, но насколько они красиво, гармонично сложены. Нагрузка очень классная, и практически все мышцы участвуют в этом передвижении, во всех ударах. Мокрый ли я после тренировок? Если ты не потеешь — ты не тренировался. У нас даже есть шутка: не потеют только мертвые.

О своем рекорде, которым гордится

Верите или нет, до сегодняшнего дня очень высокий рекорд нокаутов — за 90 процентов. То есть количество поединков, законченных нокаутами. Практически все свои поединки я закончил в 1-2-м раунде. Этот рекорд до сих пор не побит.

О том, сколько раз за время в политике хотелось кого-то ударить

Много раз за время политической карьеры мне много раз хотелось надрать людям уши. Были такие случае, я уже точно не буду... Я все их помню, но самое главное — это эмоции. Очень важно управлять эмоциями. Человек, не способный управлять эмоциями, обречен на поражение — даже в ринге. Важно принимать решения хладнокровно. Поэтому, несмотря на желание, которое появляется периодически, сила слова намного сильнее физической силы.

Давно хотелось ли кого-то ударить? Постоянно, честно говоря. Не буду говорить, кого я хотел ударить.

О том, что общего у бокса и политики

Люблю фразу: «Бокс — один из самых жестких видов спорта, но этот вид спорта больше всего похож на жизнь». Приходится принимать очень жесткие удары. Очень часто находишься вроде бы на грани, но необходимо встать и двигаться дальше к победе. Очень часто тебе нужна концентрация сил, сила воли, сила духа. Это главное в боксе. Если кто-то считает, что большие мышцы, огромные размеры, рост и другие показатели важнее, — они ошибаются. Самое главное — это воля и чувство внутренней силы, которые дают тебе возможность победить. Эти самые способности я использую в простой жизни, в политике. Знать цель, не позволять себя эмоционально себя расшатать, настойчиво идти к цели. Жизнь в политике... А переход с любительского бокса на профессиональный? В любительском боксе три раунда, и в третьем раунде вымахиваешься так, что сил уже нет, а в профессиональном 12 раундов. А в жизни — намного больше. Иногда думаешь: «Какой же это раунд?» Да, тебе тяжело, но напротив тебя находится парень, которому не легче.

О том, хочет ли стать президентом Украины

Многие думают, что стать президентом — это привилегия. Многие не понимают, что это колоссальный вызов и каторга. Ты сам себе не принадлежишь, ты постоянно под напряжением, вызовы внутри тебя...

Сложнее ли быть мэром Киева, чем президентом? Это хорошая закалка, хочу сказать. Потому что ты и глава городского парламента, и глава администрации, и мэр города... Солнце вышло, хорошая погода, и никто спасибо не скажет. Сказать, что я очень хочу стать президентом, будет неискренне. Если будет нужно, то я приму решение. А так чтобы желание... Я не хочу просто удовлетворять свое личное эго.