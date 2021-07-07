Жестокий Цзю испортил сказку Викингу. У Тима в Австралии остался только один конкурент

Тимофей Цзю одержал очередную победу в Австралии — нокаутировал в третьем раунде Стива Спарка и защитил пояс чемпиона WBO Global в первом среднем весе.

«Безжалостный Цзю испортил сказку для Стива Спарка», — такой текст появился в графике трансляции. Категорически не согласен. Спарк по прозвищу Викинг получил свою сказку — именно в том виде, в котором мог на нее рассчитывать.

Он вышел на замену за неделю до боя, выступал не в своем весе — почти всю карьеру он выступал в первом полусреднем, давал хорошее шоу почти три раунда, и получился в целом не стыдный бой там, где шансов у него, вообще-то, не было. Я даже не уверен, что Майкл Зерафа, с кем планировался изначально поединок, выглядел бы лучше. Майкл бы точно не полез в обмен ударами, он не маленький, не давал бы Тиму себя затолкать к канатам, точно больше бы двигался, и в его ударах было бы больше веса.

Но Зерафа, отлично отработавший номер на пресс-конференции за неделю с небольшим до боя, чуть ли не сразу отказался покидать Сидней и ехать в Ньюкасл — тот, что в Австралии, не в Британии — из-за обострения ситуации с ковидом в стране. Как мне сказали, обострение по-австралийски — это двое заболевших. История странная, но хорошо, что согласился Стив Спарк (13 боев, 12 побед, из них 11 нокаутом). Думаю даже, что команда Цзю имела на него виды чуть раньше, потому что еще в конце мая ходили слухи об отмене шоу, Майкл Зерафа попал в больницу с какой-то загадочной травмой, и детали никто не раскрывал. Возможно даже, Спарк был резервным оппонентом с подписанным контрактом и поддерживал форму.

После осторожного для Цзю первого раунда темп во втором заметно вырос, Спарк пытался пару раз ударить из стойки левши, прощупывал корпус, но ошибкой было ввязаться в силовой бой с более крупным оппонентом — толкаясь в клинче и на средней дистанции, он потерял силы. Руки потяжелели, ноги встали, да и уверенности в себе поубавилось.

Тим действовал достаточно жестко — но в пределах правил. Мог бы, наверное, и растянуть бой с уставшим соперником, держать его на джебе, выцеливая до верного, но это не совсем его бокс. А прикормить тяжелыми ударами в голову, заставив поднять руки, и затем ударить в область печени — это его бокс. Спарк знал, что Цзю будет бить по туловищу, как и предыдущие соперники, скорее всего, осознал ровно в тот момент, когда застрял на неудобной дистанции, закрыв себе обзор перчатками, и тогда удар по печени и залетел в обход локтя.

В общем и целом он был удобным соперником для Тима. Слабее физически, не слишком опытный, не быстрый, склонный ввязаться в обмен ударами. Такие бои хороши, чтобы чему-то на них учиться, но конкретно здесь сын легенды ничему не научился. Зато провел свои три неполных раунда, заработал (как и Спарк) и теперь будет с интересом наблюдать за Джермеллом Чарло и Брайаном Кастаньо через неделю с небольшим — за все четыре пояса в первом среднем весе. Но я бы не ставил на то, что победитель захочет сейчас драться с Цзю.

Четыре чемпионских пояса — это не только статус абсолютного чемпиона и радость от обладания ремнями. Это еще и обязательства — защищать все эти пояса. У чемпиона WBO Патрика Тейшейры, пока он не проиграл титул Кастаньо, был один официальный претендент. У Чарло или Кастаньо их будет большую часть времени двое-трое в очереди, ну и четвертый где-то рядом. И зная это, хорошо иметь какие-то планы кроме боя за титул, потому что его можно ждать очень и очень долго.

У Цзю на Зеленом континенте остался один Майкл Зерафа, обещавший ему «устроить Микки Хаттона» и много чего еще. Хороший бой осенью, на арене побольше. Вроде всех уже перебил — а тут и незаконченное дело. Все ждут, конечно, что Тим вот-вот отправится покорять США. Или Великобританию. Спрос на его имя должен расти, но пока он не выберется куда-то за океан, никто его амбиции не станет воспринимать очень уж серьезно.

Старая схема — посетить лично бой действующего чемпиона, задеть его за живое, выступить в андеркарде или в своем шоу, но там же, в США. Например, есть бывшие чемпионы Патрик Тейшейра, Джейсон Росарио, Джулиан Уильямс и Джаррет Херд — в какой-то момент чемпионы в первом среднем весе менялись один за другим. Да и вообще в боксе много всего интересного, если научиться пользоваться самолетом. Даже Крокодил Данди однажды добрался до Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Тимофею Цзю, я уверен, уже скучно дома.