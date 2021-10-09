«Я реально думал, что убил Шпильку». Деонтей Уайлдер вспоминает свой любимый нокаут

Когда поляк проснулся, сказал, что Поветкин убьет Уайлдера.

Видеоколлекция нокаутов Деонтея Уайлдера на боксерском ютубе не дотягивает по вниманию только до финишей Майка Тайсона. Хайлайты Железного Майка давно стали всенародными, и висит под ними фантастическая цифра в 93 миллиона просмотров.

Уайлдера смотрят поменьше (пока 11 миллионов раз), но комментарии под его видео — это особый вид восхищения.

«Парень дерется так, как будто вдавил до упора все кнопки на джойстике».

«Уайлдер панчит так, как будто кто-то дал по лицу его маме».

«Он дерется как обычный человек на улице — только наделенный безумной силой и атлетизом».

«Тот случай, когда боксер первого уровня в видеоигре поставил все читы только на одну силу».

Такая реакция подчеркивает породу Уайлдера — может быть, и были в истории бокса более сильные и техничные панчеры, но такого животного, дикого и стихийного, — точно не было. Не только панчи Уайлдера, но и его движения — это что-то явно не из школы бокса. Например, в поединке c Бермэйном Стиверном Бронзовый Бомбардировщик перед решающим ударом сократил дистанцию чем-то похожим на маневр из конькобежного спорта.

Правда, позже Деонтей даст более методическое толкование этому движению — оказывается, это чисто баскетбольный отшаг, называемый «евростеп». Несмотря на россыпь диких, как торнадо, амплитудных панчей, столь привлекательных для широкого зрителя, сам Уайлдер больше всего любит нокаут, где он довел относительно техничный (но от этого не менее страшный) удар. В январе 2016-го Бомбардировщик дождался входа на дистанцию Артура Шпильки и подорвал его чем-то похожим на правый прямой.

«Когда люди спрашивают у меня, какой мой нокаут я люблю больше всего, — я всегда называю тот, что случился со Шпилькой, — вспоминал Уайлдер в интервью ESPN. — Это самый страшный нокаут, в который я отправлял человека. Я реально подумал, что убил Шпильку. После таких нокаутов я боюсь сам себя.

У Шпильки очень неуклюжий стиль. Люди называют мой стиль неуклюжим, но стиль Шпильки супернеуклюжий. Он слишком низко подныривает для высокого бойца. В начале боя я доводил ему чистые удары правый рукой, но в тех моментах я не стоял крепко на ногах, не было баланса. Его неуклюжий стиль позволил мне драться с немного откинутой назад спиной, не наклоняться, не подвергать себя лишним рискам. Я знал, что нокаут придет, если я буду терпелив, и он пришел. Как только удар зашел, я сразу понял, что это конец.

Я всегда изумляюсь сам от себя, когда нокаутирую этих ребят. Когда ты выключаешь их этими страшными ударами, видеть реакцию их тела, когда они падают на канвас, — это просто нечто. Меня никогда не заботит, проигрываю ли я бой, какой счет по раундам. Я знаю, что благословлен тем, чего нет у других, — этой ослепительной силой удара. Рано или поздно момент придет, и тогда — спокойной ночи".

История про нокаут со Шпилькой была бы неполной без реакции самого поляка. Спустя день после боя он вышел в больничной пижаме к пришедшей навестить его команде и выдал довольно бодрую и забавную речь.

«Тренер, я отдал себя на все сто процентов. Он не сильный. Да, он попал и я ничего не помню, но... Я сломал руку... Тренер, я сломал руку. Ты говорил мне бить в корпус, но я не мог нормально ударить этой рукой. Посмотрите на мое лицо (смеется). Мой пенис скукожился. Тренер, я хотел поднырнуть в том эпизоде, но он поймал меня навстречу. Но я счастлив — знаете почему?.. Может быть, в следующий раз... Может быть, в следующем бою я подерусь за пояс IBF.

Тренер, я клянусь, клянусь — Поветкин убьет его. Он попадал мне несколько раз чисто в голову, и я говорил себе: «Б***, он вообще не сильно бьет». Он мне попал двойкой — левая + правая, и я никакой особой силы не почувствовал. Но потом он попал правой, и я ничего дальше не помню".

После поражения Уайлдеру дела поляка пошли не очень. Если до встречи с Бомбардировщиком у него было только одно поражение в 21 поединке, то начиная с Уайлдера он вышел на серию 4-4. Последний поединок Артур тоже проиграл нокаутом — соотечественнику Лукашу Розански.

Уайлдер же по-прежнему остается Уайлдером — годы идут, но его дивная сила никуда не уходит. Сам Деонтей не только любит регулярно нахваливать ее публично, но и порой даже молится в ее честь, благодаря Бога и Вселенную.

Правая рука Уайлдера. Фото GQ

«Сколько себя помню, я всегда бил очень сильно, — говорил боксер в интервью GQ. — Знал, что могу вырубить человека. Потрясающее чувство. Иногда я сижу на кровати и начинаю рассматривать свои руки, думать о том, что я столького добился в жизни только благодаря одним им. Моим рукам. Вау. И я молюсь за это Богу, обращаюсь к Вселенной. И потом все еще продолжаю думать: «Вау, какое же это безумие». Если задуматься об этом... Вот всегда у меня была эта сила. Всегда. Даже без любой работы с железом. Без всего. Мне просто дал ее Бог».

Сегодня ночью Уайлдер проведет поединок против Тайсона Фьюри в Лас-Вегасе. Бой покажет телеканал РЕН ТВ. Видеотрансляция также будет доступна на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».