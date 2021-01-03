Звезда Инстаграма наводит ужас на легкий вес. Теперь он сделал то, чего не смог Ломаченко

Райан Гарсия нокаутировал Люка Кэмпбелла в седьмом раунде и стал промежуточным чемпионом WBC в легком весе (до 61,2 кг).

Райан Гарсия, 22 года, США. До 61,2 кг. 21 победа (18 — КО), 0 поражений, 0 ничьих.



Люк Кэмпбелл, 33 года, Великобритания. До 61,2 кг. 20 побед (16 — КО), 4 поражения, 0 ничьих.

Райан Гарсия — самый популярный в Instagram действующий боксер. Прямо сейчас у него 7,8 миллиона подписчиков, а у первого номера рейтинга p4p Сауля Альвареса — 7,5 миллиона. Плюс у Гарсии 3 миллиона подписчиков в Tik-Tok. У такого брутального вида спорта, как бокс, много брутальных поклонников (или тех, кто хочет казаться брутальным). Наверное, кому-то из них сложно смириться с тем, что смазливый парень, куда больше похожий на участника латиноамериканского бойз-бенда, чем на боксера, выигрывает нокаутом один бой за другим. Во втором раунде поединка с Кэмпбеллом хейтеры Гарсии ликовали — инста-блогер оказался в тяжелом нокдауне, но в седьмом раунде миловидный Райан снова показал, что в силе и точности удара уберет практически любого бородатого техасского брутала.

Дрались как раз в Техасе — в Далласе. Зрители на боксерское шоу допускались, чем Райан с блеском воспользовался — в зал он въехал на троне, как почти год назад сделал Тайсон Фьюри перед боем с Деонтеем Уайлдером. Единственное — на голове у «Короля Райана» был венок, а не корона. Корону же он надел после поединка.

33-летний британец Кэмпбелл сделал крутую карьеру в любителях — стал олимпийским чемпионом (2012) и серебряным призером чемпионата мира (2011). В профи дважды бился за титул и оба раза проиграл, зато кому — Хорхе Линаресу и Василию Ломаченко. Обоим уступил единогласным решением судей, смотрелся достойно. Так что 22-летнего симпатичного нокаутера Гарсию ждала серьезная проверка.

Did Ryan Garcia just hit Luke Campbell with the Euro Step? ? pic.twitter.com/Vh33Ng3j9T — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 2, 2021

Как уже было сказано, во втором раунде Кэмпбелл отправил Гарсию на пол — ударом левой в челюсть. Со стороны может показаться, что панч получился толкающим, несильным, однако американец его не увидел, из-за чего оказался в беде. Гарсия пришел в себя, поднялся, выстоял.

LUKE CAMPBELL PUTS RYAN GARCIA ON THE CANVAS IN ROUND 2 ? pic.twitter.com/hCQaPiVHjY — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 2, 2021

Кэмпбелл в целом контролировал ситуацию до четвертого раунда включительно. Как ни странно, Гарсия казался медленным. Не на руках (в его Instagram куча видео, где он машет руками так быстро, что их не видно), а на ногах. Вроде бы, с такой худощавой конституцией тела, он должен порхать по рингу. Однако Гарсия передвигался будто лениво, застаивался на месте, из-за чего пропускал удары. Что поделать — не игровик он, а панчер. Хоть и выглядит как поп-звезда.

Контроль над ситуацией Кэмпбелл потерял в пятом раунде. Гарсия стал чаще выбрасывать плотные, очень плотные удары, а в концовке зарядил такой левый хук, что британец едва не оказался в нокдауне. Кэмпбелла спас гонг. Вот видео:

Ryan Garcia catches Luke Campbell ??? pic.twitter.com/Hl8togVVXT — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 2, 2021

Как только начался шестой раунд, Гарсия бросился добивать потрясенного Кэмпбелла. Тот выдержал натиск, а потом начал отвечать сам — и вполне себе неплохо (впрочем, раунд все равно остался за американцем). А в седьмом раунде наступила развязка: Гарсия показал, что пробьет левой в голову, а сам пробил в корпус — в печень. Кэмпбелл присел на колено — стало ясно, что продолжать бой он не в состоянии. Гарсия сделал то, что в августе 2019-го не смог сделать Ломаченко — нокаутировал британца.

«Спасибо тебе, ты меня многому научил», — сказал ему Гарсия после того, как побегал радостный по рингу и попрыгал на канатах. Потом на ринг вышли Эдди Рейносо — тренер Гарсии и Сауля Альвареса, сам Сауль Альварес, Бернард Хопкинс и промоутер, великий боксер Оскар Де Ла Хойя, который ведет профессиональную карьеру Гарсии с 2016 года. К слову, Де Ла Хойя взял свой первый серьезный титул в профи в 21, на год раньше Гарсии.

Canelo celebrates with Ryan Garcia ? pic.twitter.com/YHV1PgLY0j — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 3, 2021 ?

Затем на «Короля Райана» надели ту самую корону, и он дал интервью, вызвав на бой и Джервонту Дэвиса (регулярный чемпион WBA), и Девина Хейни (регулярный чемпион WBC). Кажется, в легком весе нас ждут захватывающие события. Может быть, даже исторические. В этом же весе выступает и лучший боксер 2020 года по версии The Ring Теофимо Лопес (суперчемпион WBA, чемпион IBF и WBO). Никак нельзя списывать со счетов Василия Ломаченко. Есть еще и Хорхе Линарес, Юриоркис Гамбоа, Альберто Мачадо. Теперь к этим серьезным парням добавился Гарсия с мощнейшей медийкой. И ведь он только начал.