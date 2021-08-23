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«Никогда больше не видел Мэнни таким разъяренным». Как Пакьяо дал пощечину лучшему другу из-за горячего молока

Никита Горшенин
Никита Горшенин
Корреспондент
23 августа 2021, 22:45
Мэнни Пакьяо. Фото Instagram
Мэнни Пакьяо. Фото Instagram
Теги:
Пакмэн не любит, когда нарушается режим питания.
Мэнни Пакьяо проиграл Йорденису Угасу в&nbsp;поединке за&nbsp;титул суперчемпиона WBA.Пакьяо угас. Угас победил

Мэнни Пакьяо — один из величайших долгожителей в истории большого бокса. В июле 2019-го, победив Кита Турмана, филиппинец в возрасте 40 лет стал самым возрастным чемпионом в истории полусреднего веса.

Пример долголетия Пакьяо уникален — обычно к 40-летнему возрасту элитную форму сохраняют бойцы, которых всегда отличала энергосберегательная манера поединка (например, Джордж Форман). Мэнни же всегда дрался очень затратно, полагаясь на скорость и рефлексы, но тем не менее взял на пятом десятке титул чемпиона мира.

Все это во многом потому, что режим и дисциплина с самого начала были для Пакьяо лучшими друзьями — в следовании им он доходил порой почти до жестокости, причем не только к самому себе. Как-то многолетний тренер Пакмэна Фредди Роуч рассказал сильную историю про то, как чемпион влепил мощную пощечину своему лучшему другу и члену команды Бубою Фернандесу. Тот забыл принести молоко.

«Был период, когда Мэнни очень тяжело давался набор мышечной массы, — вспоминал Роуч в разговоре с Youtube-каналом Fight Hub TV. — И он пил много молока, и пил его, и воду, и любые другие напитки горячими либо теплыми. Согласно теории Мэнни, холодные напитки провоцируют беспорядок в организме, вредят. И он пил все только теплым или горячим.

И вот мы пришли в комнату для взвешивания, и выяснилось, что Бубой забыл горячее молоко. Не принес его. И Мэнни дал ему мощную пощечину. Всей ладонью — хлоп — очень сильная пощечина. Я первый и последний раз в жизни видел Мэнни таким разъяренным».

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