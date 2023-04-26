«В США можно 4 месяца ждать очереди на простую сдачу крови». Интервью с русским другом Джона Джонса

Долгожданная вторая часть.

«Спорт-Экспресс» публикует вторую часть нашего большого интервью с Леонидом Грачевым, профессиональным боксером, другом и спарринг-партнером Джона Джонса.

В ней мы говорили о жизни в США, американской медицине, сколько в этой стране нужно денег для счастья, а также сравнили тамошних девушек с русскими.

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— Расскажи, как ты оказался в США

— Я в Штаты приехал в 1998 году, с мамой и папой. У меня батя физик, так что он приехал по работе, по визе, потом сделали грин-карту и потом гражданство. Я спортом занимался с маленьких лет, когда сюда приехал, уже начал заниматься баскетболом, борьбой, плаванием и теннисом. И только с 18 лет перешел в бокс и кикбоксинг, у меня даже было три боя по ММА. В 20 лет у меня была травма спины, я думал, с карьерой завяжу. Но как-то зажило все, и я перешел в бокс, потому что боялся борьбы, боялся ногами бить, потому что спина могла сместиться. До того, как я решил перейти в бокс по-серьезному и делать карьеру, я работал инженером-нефтяником, бурильщиком, у меня образование нефтяника.

— Помню, в ВК у тебя была старая фотка, где в твоем американском доме на стене висел флаг России. В связи с последними событиями — флаг не снял случайно?

— Сейчас не висит, мы недавно переехали и еще все не распаковали. Ищем флагу хорошее место. Сейчас многие в Америке воспринимают русский флаг как какое-то глобальное зло, но для меня это ничего не значит. Я считаю себя русским человеком, который живет в Америке, у меня очень хорошие воспоминания о детстве в Одинцове, как с друзьями играли, как к дедушке в деревню ездил. Вот это для меня Россия.

со страницы Грачева в VK

«В США страховка не все покрывает. Если нет денег, можешь четыре месяца ждать очереди на сдачу крови»

- Если не секрет, у тебя девушка американка?

— Да, американка. Я, кстати, долго-долго думал, что себе русскую девчонку найду, надо русскую, туда-сюда... Конечно, были встречи, девчонки, но, в конце концов, я понял, что самое главное — это не национальность, а чтобы человек был хороший, и вы друг другу подходите. У меня были русские девчонки, но мы вот так (показывает удар кулака об кулак. — Прим.)... головами сталкивались. [Американки] иногда не понимают наши приколы, но опять-таки, все зависит от человека, я думаю, я нашел себе классную девчонку (на фото. — Прим.), у нас все хорошо.

Леонид Грачев со своей девушкой. из соцсетей Грачева

— Меня всегда интересовал такой момент жизни в Штатах, как медстраховка. Сколько она стоит в месяц и что покрывает?

— Это интересный момент. Я зарабатываю достаточно мало, так что я могу подать на государственную помощь, чтобы получить бесплатную страховку. У меня такая есть. Если бы я из кармана за нее платил, то платил бы от 300 до 600 долларов в месяц. И опять-таки, не все покрывается страховкой, тут есть такое понятие у нас — deductible. Скажем, человек выходит на улицу, его сбивает машина, ногу сломал. Его везут в больницу, делают операцию и говорят: «Это будет стоить 20 000 долларов». Он говорит, что у него страховка, они говорят: «Ладно, классно. У вас deductible на 1 000 долларов. Первую тысячу платите, потом уже покрывает сверху страховка». В Америке медицинская система совсем не идеальна.

— У тебя страховка все почти покрывает?

— Да. Но, опять-таки, надо найти врача, который ее принимает, надо найти appointment, то есть забронировать дату, чтобы пойти к доктору. Это тоже проблематично. Я в прошлом году хотел пойти сделать анализ крови для боев. Они сказали: «Ладно, мы вас примем... через четыре месяца» — «Четыре месяца... А можно сейчас?» — «Нет, сейчас ничего нет».

— И пришлось идти за свой счет к частному?

— Да. Я нашел женщину, которая работает почти эксклюзивно с бойцами, и она за 50 долларов делает три теста, которые надо — гепатит B, C и СПИД. Если все проходишь, этого хватает, чтобы выступать профессионально в Нью-Мексико. Если полную панель из кармана делать, это может быть 500-600 долларов.

— В Америке хорошие врачи везде? Или как у нас — в крупных городах хорошие, а в регионах как попадется. В Альбукерке можно найти хорошего врача, хирурга, например?

— Можно, но тут у нас, в Альбукерке, очень много людей везут в больницу, тут люди просто переходят улицу, их сбивают, также много бездомных людей, что-нибудь с ними случилось, их находят на улице и везут в больницу. Многие хорошие врачи... они просто весь день работают с одного человека на другого, и не могут дать что надо. Есть приватный hospital, но это такое, более эксклюзивное, нужно доплачивать.

— Сколько тебе нужно в Америке денег в месяц для счастья?

— Когда я жил в Альбукерке один, без девушки, у меня был апартамент с балкончиком, я платил за него 800 долларов в месяц. Чтобы в Альбукерке одному нормально жить, нужно чистыми 2 000 долларов в месяц, это уже после налогов. Одному хватит. В той же Калифорнии у меня ничего не получалось с деньгами, я думаю, там чистыми деньгами надо 5 тысяч в месяц. Если хочешь жить не нормально, а красиво — то еще больше. Мне лично на одного 2 000 в месяц в Альбукерке хватает.

из соцсетей Грачева

— То есть если в общем брать, то 60 000 — 70 000 в год до налогов — это в Америке уже нормальная жизнь?

— Нормальная. Не хорошая, но нормальная.

— В Америке правда все в кредитах?

— Да. У меня в России, например, отец никогда не жил в долг, и даже когда в Америку приехал, первую машину купил и сразу все наличкой за нее отдал. Сейчас если я приду на стоянку, скажу: «Хочу купить машину вот эту, она стоит 20 000 долларов, но у меня только 2 000 долларов» — «Окей, отлично. Давайте ваши 2 000 долларов, а потом 6 лет вы платите по 500 долларов в месяц». В целом я им заплачу 40 000 за машину, которая стоит 20 000. Очень многие люди так покупают, с недвижимостью только так и надо. Чтобы тут дом купить в Альбукерке, маленький, хиленький — нужно 250 000. Хороший дом — 400 000 — 500 000. В Калифорнии халупка будет стоить 1,5 миллиона долларов, потому что это Калифорния. Красивые штаты — Калифорния, Нью-Йорк, Колорадо — будут дорого выходить.

— То есть и ты не избежал кредита, пришлось машину купить, так?

— Не, я наличкой за свою машину заплатил (смеется).

— В Америке 70 процентов студентов берут кредит на образование и выплачивают его потом 10 лет. Ты не брал?

— Я сразу за все заплатил (смеется). Думаю, это наш русский менталитет, что в долг не надо брать. За меня отец заплатил. Но, например, у моей девушки есть долги с колледжа, в Америке это совсем не страшно, это стандарт, с универа выходишь, и у тебя долг.

— Как в Альбукерке купить хорошую еду, например, настоящее молоко, фрукты необколотые и так далее? Как у нас, например, у бабушек можно такое купить.

— Тут есть супермаркеты, которые все органическое продают. Это не проблема. С бабушками уже сложнее, хотя тут у нас пацаны-мусульмане приезжают и говорят, что есть один мужик, который на Севере живет, и когда им нужна баранина, они едут к нему, он барана чик-чик и все свежее им дает. То есть и такое можно найти.

— Альбукерке — не самый безопасный город, почему тебе там нравится?

— Я жил в красивых городах раньше, я жил в Колорадо, там зелень, горы, я жил в Сан-Диего, там 10 минут на машине и все — ты на океане. Но в Калифорнии трафик просто нереальный, там ехать 10 км до тренировки иногда час из-за пробок. Все там очень-очень дорого. Я хотел там подрабатывать, делать personal training, персоналки, но там маркет был просто нереальный, на каждом углу по 5 тренеров стоят. В Колорадо в последнее время тоже все стало очень-очень дорого. В Альбукерке все очень легко, я делаю персоналки, 10 часов в неделю работаю, и мне денег до крыши хватает. Сейчас со своей девушкой я арендую дом, у нас две спальни, кухня, все очень дешево. Если хочу в горы поехать, то 10 минут на машине — и ты на месте, трафика почти нет. Мне тут очень нравится.

— К тебе тут прикапывались на улицах?

— Было, конечно. Когда только приехал в Альбукерке, у меня еще не было дома, я знакомому написал: «Можно я у тебя недельку побуду?» — «Да, конечно». И я жил у друга, потом познакомился с Романом Долидзе, мы вместе нашли двухкомнатные апартаменты. В первую неделю ему взломали машину, окно выбили, все забрали, документы. По деньгам там ничего не оставлял он, пару долларов забрали. Потом я съехал с этого места, но остался в том же районе, снял однокомнатную. Поехал в Колорадо на три дня, вернулся — у меня окно в апартамент раскрыто, все забрали. Слава Богу, у меня есть renter's insurance, страховка для тех, кто арендует. Я вернул деньги, но потом съехал из того же района, и проблем не было. А с пистолетами... несколько раз на меня тут стволы наводили. Я тут, когда переехал, работал телохранителем для одного человека, и мы передвигались по разным движухам, иногда он меня нанимал, потому что хотел пойти в клуб, накидаться, и чтобы никто к нему не приставал. И он всегда по два-три человека нанимал. А тут многие любят попонтоваться, стреляться не хотят, но ствол наводят, любят себя показать. Говоришь им: «Успокойся, я понял, что ты крутой». И он [держа пистолет у твоего лица]: «Да, не забывай». И сваливает.

«После спарринга с Энди Руисом я понял, что в боксе есть уровни. От его прессинга у меня ноги висели»

— Ты уже 5-0 в профи по боксу. Самый крутой боксер, с которым ты когда-либо спарринговал?

— Самые интересные спарринги у меня были... Вот первый мировой спарринг такой был с Энди Руисом, до того как он дрался с Энтони Джошуа. Я тогда еще был в любителях, и [после этого спарринга] я увидел разрыв между любителем, профессионалом, потом хорошим профессионалом и потом профессионалом мирового класса. Я всегда считал себя хорошим боксером, но тут я увидел, какая у него скорость — и это было что-то новое. Я когда на него первый раз посмотрел, подумал: «Ну, блин, такой короткий вроде, форма не та».

Леонид Грачев и Энди Руис в 2018 году. из соцсетей Грачева

Вот самая большая у него сила... Он может 4, 5, 6 ударов по серии бить, и каждый удар будет акцентированный, сильный, тяжелый. Он бьет тух-тух-тух-тух, и каждый удар ты почувствуешь. Поэтому когда я ему позволил выпускать комбинации, мне было тяжело, потому что каждый удар чувствуется. У обычного боксера после троечки уже сила падает. Иногда люди бьют джеб-джеб-джеб, и потом — бах — заряжают. А у него каждый удар чувствительный, быстро и туго пробивает комбинации — та-та-та-та. И интеллект его... вот когда люди в боксе 10 лет проводят, у них появляется какое-то суперсвойство в голове, они уже понимают, как надо двигаться, что сейчас полетит. Вот у Виталия Кличко это было просто суперски развито — он чувствовал удары, понимал, какую атаку бросить, куда двигаться ногами, когда двигать головой, что «полетит».

— Вот если со стороны посмотреть, ты — 198 см, гораздо выше Руиса. Нельзя было его просто на дистанции удерживать?

— Теоретически можно (смеется). Но он при каждой возможности меня давил и заставлял передвигаться, я часто должен был работать на смещении, а я не люблю так делать, и особенно тогда, в любителях. Из-за этого я сильно уставал с ним. Первые два раунда я хорошо с ним постоял, третий я уже начал уставать, под конец пятого у меня ноги уже вот так висели. Я пробил — он сразу давит меня, двигает. Пробил — сразу двигает. И в 3-4 раундах у меня уже скорости в ногах не было, и он начал работать (смеется).

— Если бы ты мог взять любое свое боксерское качество и улучшить его прям завтра в два раза — какое бы качество выбрал?

— Вот эти все фундаментальные качества, которые могут протянуть боксера до очень высокого уровня. Базовые техники, двоечки, джеб — если бы они у меня в два раза поднялись, я бы уже всех в мире бы уложил (смеется).