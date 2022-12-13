Кроуфорд вырубил россиянина с гипсом в перчатках? Тренер Аванесяна уверен, что американец мошенничал

Команда российского боксера будет требовать реванш.

Утром 11 декабря в Омахе, штат Небраска, состоялся вечер бокса, в главном поединке которого Теренс Кроуфорд встретился с Давидом Аванесяном. Россиянин проиграл нокаутом в шестом раунде, и Кроуфорд защитил пояс WBO в полусреднем весе.

Спустя сутки после боя вскрылась скандальная подробность, о которой на YouTube-канале «Всем бокс» рассказал тренер Аванесяна Сергей Иванов. Тренер уверен, что Кроуфорд использовал гипс в перчатках, чтобы нокаутировать Аванесяна. По мнению Иванова, весомым доказательством является тот факт, что у Кроуфорда уже к шестому раунду порвались перчатки, и из-за такого мошенничества Аванесян рисковал лишиться жизни. По словам ведущего канала Романа Михайлова, Иванов сам связался с ним, чтобы рассказать подробности инцидента.

«Первые несколько раундов все было замечательно, — сказал Иванов. — Потом полетели, на первый взгляд, легкие джебы, от которых Давид стал уставать. Я у него спросил: «Что случилось?» Давид сказал, что каждый джеб был невероятно жестким, аномальным. То есть удары легкие — Кроуфорд не уставал, просто выбрасывал — но почему такой удар жесткий? Все нокауты Кроуфорда были после большого замаха. А здесь было очень короткое движение — апперкот снизу левый и правый боковой, абсолютно без замаха. Давид непробитый у меня парень, его никто не мог в такой жесткий нокаут [отправить]. От Каваляускаса он не упал, просто бой остановили. А здесь он прям в жесткий нокаут ушел.

Давид стал просматривать фотки, и там, оказывается, что случилось. К шестому раунду у Кроуфорда были порваны обе перчатки. Причем у одной перчатки, левой, сбоку разошелся шов более чем на 10 сантиметров, а у другой большой палец полностью разошелся. То есть фирменные, новые перчатки, известной фирмы, ни с того ни с сего обе разрываются. Такого жесткого боя [не было], бой только начал разворачиваться. Это сразу наводит на мысли, что там что-то было нечистое. Такое случается, когда есть ребро жесткости.

Посмотрите внимательно на фотографию, где видны обе перчатки. У него боек полностью сбитый — у Кроуфорда. Обе перчатки плоские, на обеих огромные разрывы. Очень похоже, что туда просто-напросто засыпали какой-то порошок типа гипсового, потом сделали укол водой и оббили об стену. Это получается как два кастета. И этими кастетами они его [Аванесяна] лупили по факту. По-другому эти перчатки никак не могли разорваться.

Перчатки Теренса Кроуфорда. скриншот

Я почему об этом знаю? При Союзе такие махинации делали, только с цементом. Их ловили, таких людей, и тогда перчатки разрывались. Вот так вот по факту. По факту Давида там могли убить. Реально это уже преступление. Не знаю, как это назвать еще. Немаловажный факт: когда Карл Гривс, английский тренер (из команды Аванесяна. — Прим. «СЭ»), кинулся посмотреть тейп и перчатки, его не допустили, понимаете? Вот как? Это было после боя".

На вопрос Михайлова о процедуре перед боем, когда представитель команды должен прийти в раздевалку соперника, чтобы проверить тейп и перчатки, тренер ответил: «Я думаю, там могли из WBO товарищи прийти и что-то там сделать. Потом уже. Это домашние дела».

Прямо перед стартом шестого раунда главный рефери поединка Спаркл Ли, похоже, заметила проблемы с перчатками. Она отправила Аванесяна в нейтральный угол и показала порванные перчатки Теренса судейской коллегии, которая не знала, как реагировать на случившееся. Ли заявила, что боксеры точно проведут шестой раунд. Американские комментаторы не поняли решения рефери: «Обе перчатки порваны, но они позволяют им биться. Это странно».

Сергей Иванов сообщил, что следующий шаг команды Аванесяна — требовать второй бой. «Сейчас мы хотим потребовать реванш, поднять шумиху максимальную, и вот просмотреть его перчатки. Сейчас нам надо где-то месяцев девять — после такого нокаута отойти надо. Я уверен, что если бой будет честным, он совсем по-другому идти будет», — сказал коуч. Он отметил, что апелляция пока не подана, но «это сейчас обговаривается».

Давид Аванесян. Фото скриншот Фото скриншот

«Я на вас надеюсь в том плане, чтобы люди знали, что там творится, и знали правду, — сказал Иванов. — Потому что я считаю, что это преступление. Они, видать, перестраховались. Давид сейчас бьющий, он может в нокаут послать любого. Он говорит: «Я сжимался». У него не было сил терпеть это, настолько больно было. Он себя нормально чувствует, восстановился быстро, но, конечно, после такого тяжелого нокаута нужно будет время. Курс лекарств пропить, чтобы сохранить здоровье свое.

Сейчас, я думаю, в Англии уже готовят ее [официальную претензию]. Сейчас будут здесь в Пятигорске (родной город Аванесяна, где он проходил сбор к Кроуфорду. — Прим. «СЭ») люди поднимать это в прессе обязательно. Шум будет большой. Они сейчас, конечно, и тейп уничтожат, и перчатки уничтожат, но фотографии — это уже факт. Рефери выпустила на шестой раунд? То есть похоже на сговор, да? Ну есть же правило в боксе: если перчатки расходятся более чем на три сантиметра, они обязаны остановить бой и поменять перчатки. Перчатки разошлись более чем на 10 см — там вот такие огромные разрывы. И они дают продолжить бой, как это назвать? А потом не подпускают тренера, чтобы посмотреть, что случилось. Там явная нечистая игра".