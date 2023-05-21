У Ломаченко украли победу над Хейни? После боя американца освистали трибуны в Лас-Вегасе

Василий вел по раундам, но проиграл единогласным решением судей.

Утром 21 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena состоялся боксерский вечер промоутерской компании Top Rank, который возглавил поединок украинца Василия Ломаченко и американца Девина Хейни. Боксеры разыграли титул абсолютного чемпиона в легком весе.

Афиша боя Девин Хейни — Василий Ломаченко. Фото Соцсети

Для Хейни защита всех четырех поясов стала уже второй — он получил статус неоспоримого чемпиона в поединке с Джорджем Камбососом. В первом бою с Камбососом Хейни победил единогласным решением судей, один из которых отдал австралийцу лишь два раунда. Двое посчитали, что Камбосос забрал четыре отрезка. В реванше преимущество американца оказалось еще весомее: один из судей отдал ему 11 раундов из 12, а двое — 10 из 12. Поражения от Хейни стали первыми в карьере Камбососа, хотя оба поединка проходили в Австралии.

Если Девин Хейни не проигрывал ни разу в карьере (29-0), Ломаченко терпел поражение дважды, а последняя неудача случилась в октябре 2020-го, когда Василий встретился Теофимо Лопесом в поединке за пояса по версиям WBA, WBO и IBF. Теофимо забрал победу единогласным решением, а украинец после этого нокаутировал японца Масаеси Накатани и получил возможность оспорить вакантный пояс WBO Inter-Continental с Ричардом Комми. Ганца Ломаченко уверенно одолел по очкам, а в последнем поединке он по итогам 12 раундов справился с ранее непобежденным Джамейном Ортисом.

В преддверии поединка боксеры наговорили друг другу много неприятных слов, а во время финальной дуэли взглядов Хейни внезапно и сильно толкнул Ломаченко. Толчок получился настолько серьезным, что Атлетическая комиссия штата Невада решила даже запросила повторный медицинский осмотр Ломаченко до боя, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Кроме того, чемпион, вероятно, заплатит штраф за попытку вывести соперника из себя.

Девин Хейни и Василий Ломаченко. Фото Global Look Press

Хейни начал бой более агрессивно. Американец занял центр ринга и выбрасывал больше ударов. Но ситуация быстро выровнялась, и к третьему раунду Ломаченко как минимум ни в чем не уступал сопернику. Василий доносил немало ударов до головы американца, но в четвертом отрезке немного отдал инициативу. После первых 12 минут счет по раундам, скорее всего, был 3-1 в пользу украинца. К середине поединка Василий стал действовать так, будто именно его считали фаворитом перед боем. Он шел вперед и активно работал по корпусу и голове Хейни, который пытался держать дистанцию и изредка вкладывался в силовые удары. Кстати, коэффициенты букмекеров в прямом эфире резко поменялись: к шестому раунду небольшое преимущество отдавали уже Ломаченко.

В шестом отрезке Лома стал больше двигаться по рингу, работать серийно и при необходимости входить в клинч. Хейни бил много силовых ударов по корпусу, но Василий старался останавливать попытки прессинга благодаря клинчу. На старте седьмой трехминутки Ломаченко чуть не уронил Девина, здорово попав с левой. Боксеры только наращивали скорости, обменивались акцентированными ударами, но Ломаченко попадал чаще, особенно левым прямым. Джеб в исполнении Василия был проблемой для Хейни и в восьмом раунде, но поединок выглядел очень близким, что подтвердил девятый отрезок, где уже у Девина было небольшое преимущество.

В середине 10-го раунда Ломаченко пошел в рубку, выбросил несколько мощных ударов и немного потряс Хейни. В 11-й трехминутке боксеры много времени провели в клинче, но также активно перестреливались, и Василий снова выглядел гораздо убедительнее. В финальном раунде Ломаченко не сбавлял — он шел вперед и явно хотел уронить Хейни. У Девина, вероятно, была та же цель, тем более американец скорее проигрывал по очкам. До решения все же дошло, и оно получилось единогласным. Все судьи отдали победу Хейни — 116:112, 115:113, 115:113. При этом на карточках независимого судьи Top Rank Макса Келлермана вышло 115:113 в пользу Ломаченко.

Девин Хейни после победы. Top Rank

После поединка Хейни назвал Ломаченко будущим членом Зала славы и самым жестким своим оппонентом, хотя раньше говорил, что считает его грязным боксером. Трибуны Лас-Вегаса гудели в адрес американца. Василий не захотел отвечать на вопрос, заслужил ли он победу, лишь отметив, что сейчас не готов рассуждать о своем будущем.