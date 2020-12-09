Энтони Джошуа: бой за имидж и бизнес

Колонка промоутера Владимира Хрюнова о поединке Энтони Джошуа с Кубратом Пулевым и троне британского боксера.

Близится конец года, который еще успеет порадовать поклонников бокса большими поединками. Одним из таких станет бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым, который пройдет уже в эту субботу.

Бой Джошуа — Пулев будет за ту самую элитную позицию, которую занимает Энтони Джошуа на олимпе мирового бокса. Безусловно, это бой с приставкой «супер». Его нужно оценивать только так. Поверьте, команда Пулева будет делать все для того, чтобы выиграть. Для них и для самого болгарина, разумеется, это величайший шанс. Не стоит забывать, что оппоненту чемпиона Джошуа уже 39 лет.

Но самое главное, я бы воспринимал этот бой, как поединок за очень большой бизнес. Прежде всего это касается британского боксера. Задача Джошуа не просто защитить титулы, а сохранить свои бизнес-позиции. Столкновение интересов и имиджевый аспект здесь очень сильный.

Последний соперник Александра Поветкина — Диллиан Уайт — уже высказал мнение о предстоящем поединке. Уайт уверен, что Пулев, мягко говоря, не дотягивает до боя с Джошуа. Конечно же, Диллиан видит себя в одном ринге с чемпионом. Но Кубрат Пулев — обязательный претендент, это человек с большим опытом, который долго к этому шел. Не забывайте, что у него потрясающая любительская школа. Совершенно точно — в Лондон на «О2 Арену» он приедет не для прогулки.

Болгарин дал интервью, где заявил, что собирается выиграть у Джошуа. Было бы странно, если бы он сказал другое. Он сидел и уверено говорил, что собирается воспользоваться всеми ошибками соперника. Но в противовес этим громким высказываниям — фактор чужого поля и недостаток боевой практики. Кубрат, как и Энтони, выходил на профессиональный ринг в последний раз больше года назад. Но в этом случае Джошуа находится в выигрышном положении. Он безусловный фаворит в предстоящем поединке. Джошуа, на мой взгляд, провел такую работу, которая не даст сделать Пулеву буквально ничего. Возможно, болгарин не сможет даже начать поединок.

Но хоронить заранее Пулева не нужно. Будем рассматривать его, как конкурентоспособного боксера для Энтони. Болгарину, действительно, необходимо оборачивать в свою пользу все возможные ошибки Джошуа, а они обязательно будут, по-другому не бывает. Тем более для обоих это первый поединок после довольно длительного перерыва. Нужно попытаться сделать что-то похожее на первый бой Руис — Джошуа. Благодаря превосходной стратегии мексиканца, Джошуа потерпел первое в профессиональной карьере поражение.

Если быть честным, думаю, самое главное для Джошуа начнется после противостояния с Пулевым. Ведь когда мы говорим о нем, мы не отделяем его от самого красивого парня Британской Империи Тайсона Фьюри. Джошуа занимает трон, на который Фьюри посягает. Это же элитная позиция. Думаю, все, что будет дальше, — это отстаивание той самой элитной позиции.

Безусловно, нужно дождаться субботы, тогда все будет ясно. Но пока у меня нет ни единого предположения и возможного расклада, по которому выиграет Кубрат Пулев.