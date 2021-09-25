Супергерой или суперзлодей? Чего ждать в бою Джошуа и Усика

Вечером 25 сентября два олимпийских чемпиона Энтони Джошуа и Александр Усик сойдутся в Тоттенхэме. И нам хочется верить, что Усик припас на бой не только костюм Джокера, но и кое-какие трюки.

В последний раз Александр выходил на ринг почти год назад. Первую половину боя с Дереком Часовой Усик тогда просто провалил. Или отдал. Ответов на прессинг у него не было, он просто ждал, пока Дерек устанет. Удар Усика весомый, но не такой, чтобы остановить тяжеловеса, по крайней мере, так выглядело все в тот вечер. А Энтони Джошуа через полтора месяца после этого переехал Кубрата Пулева.

Джошуа не боксировал долго, время шло, а новых и более живых и интересных соперников все не было. Так что 65 тысяч мест на стадионе в Тоттенхэме продались в момент, как если бы в Готэме устроили кулачный бой Бэтмена с Бейном. Даже быстрее, чем Усик поставил свою подпись под контрактом. Хотя для него это плохой бой — за хорошие деньги. Усик для Джошуа удобный оппонент, без удара, уступающий в росте и длине рук, и он не будет быстрее. Одиночные удары Энтони может выбрасывать примерно так же молниеносно. В многоударных сериях Усик быстрее, но для того, чтобы работать комбинациями, тебе нужно оставаться на ударной дистанции. А здесь британец достанет. Еще он вблизи несколько раз навалится на соперника, чтобы сжать в клинче руки и нагрузить его ноги — и претендент начнет замедляться. И если с самого начала поединка Энтони не будет попадать, то затем уж точно начнет.

Усик взял Чисору не какой-то исключительной техникой, скоростью или расчетом, а только тем, что правильнее разложил силы и распределил ресурсы. Примерно так же было с Майрисом Бриедисом, еще в первом тяжелом весе. Гассиева он победил, используя лучшее чувство дистанции и абсолютную творческую импотенцию в углу Абеля Санчеса — тот просто выпустил Мурата без плана на бой. Тони Белью больше всех не повезло, его Усик измотал, задергал джебом, а затем уже порядком уставшего и потерявшего концентрацию настиг ударом, который тот не увидел. Чазза Уизерспуна он просто держал в напряжении и, почувствовав слабину, бил и бил в живот и в голову, пока тот не решил, что хватит.

Так вот, из всего перечисленного против чемпиона Энтони Джошуа может сработать разве что высокий темп и смена направлений атак — туловище-голова, смещение и повторная атака. Но делать это все 12 раундов, эффективно защищаясь, претендент все равно не сможет, так что и это не годится как победная стратегия. Вдобавок к уже сказанному, Джошуа в бою как минимум дважды испытывает сильный духовный подъем. Я не имею в виду, что ему дают послушать между раундами «Боже, храни королеву!» или что он пьет другую воду из маленькой черной бутылочки. Нет, просто через 1-2 раунда он обычно освобождается от ненужного беспокойства, начитает хладнокровно думать и анализировать, находит в стиле соперника слабые места и взрывается. К третьему раунду, как правило. Затем он или берет бой под свой контроль и монотонно уничтожает претендента, или берет паузу, ждет второго дыхания и устраивает еще один взрыв во второй половине боя. И уже к этому чаще всего никто не готов.

Почему-то на эту особенность в тактике британца никто не обращает особого внимания. А ведь он уже привык действовать именно так, и организм его привык к определенному ритму. Предсказуемость, соответственно, его слабость. Усик на пресс-конференцию перед боем прибыл, одевшись Джокером. Выглядел местами совершенно демонически.

Тактика в бою, соответственно, тоже должна быть именно такой — нестандартной и непредсказуемой, одна модель ведения боя должна внезапно меняться на другую, а потом с шизофреническим упорством Усик должен выводить чемпиона из равновесия. Ну не знаю, например, говорить все время вблизи «I'm feel, I'm very very feel» (англ. Я чувствую, я очень-очень чувствую) — а затем спрашивать Джошуа, как тот себя чувствует.

Я бы предположил, что вблизи, двигаясь по фронту атаки в разные стороны, у Александра должно лучше получаться, чем с дистанции, но Джошуа слишком большой и тяжелый, а если нужно будет с ним потолкаться, то риск травмы возрастает. Можно даже «включить Энди Руиса», Джошуа испугается, это точно, воспоминания о том нокауте совершенно точно заставляют его просыпаться в холодном поту по ночам. А если нет, то после парочки пропущенных быстрых хуков он вспомнит, задумается, засомневается, а для Усика это пауза, когда можно придумать что-то интересное. Выключить свет, украсть перчатки или обувь соперника, взять его тренера в заложники... Чем абсурднее, тем лучше. Никакого интеллигентного бокса, нужно быть суперзлодеем.

Потому что если все будет предсказуемо и логично, нас ждет победа Энтони Джошуа — возможно, даже нокаутом в поздних раундах. Как Джокер Усик обречен проиграть, если это известный нам сюжет фильма или комикса. Но если это игра в блэк-джек — есть все шансы.

Трансляцию поединка Джошуа — Усик смотрите на РЕН ТВ, начало в 23:00.