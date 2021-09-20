«Когда кажется, что Усик на дистанции, он уже вне ее. Его не поймать». Боксеры и тренеры разбирают бой с Джошуа

Прогнозы и мысли на главный поединок года.

25 сентября Энтони Джошуа (24-1) и Александр Усик (18-0) подерутся в самом интригующем поединке, который только мог предложить бойцовский мир в 2021 году.

Хитроногий и вечно двигающийся технарь, один из лучших крузервейтов в истории, поднимается в тяжелый вес к атлетичному верзиле с пушками в каждой руке (и золотой олимпийской медалью на шее). Конечно, у идущего следом в октябре Фьюри — Уайлдер 3 событийная магнитуда не меньше, но магическая интрига в этом противостоянии почти полностью рассеялась — в первом бою Уайлдер уронил Фьюри (пусть и не выиграл), во втором — Фьюри уронил Уайлдера. Поединок же Джошуа и Усика представляет собой нечто совершенно головоломное — два разных веса, стиля, школы, тела.

За пять дней до боя в Лондоне «Спорт-Экспресс» собрал 11 самых интересных мнений и аналитических раскладок боксеров и тренеров, пытающихся понять, что же все-таки произойдет 25 сентября.

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Отто Валлин, 9-й номер рейтинга тяжелого веса

«Думаю, будет хороший бой, Джошуа придется поработать. Склоняюсь к тому, что он финиширует Усика в поздних раундах либо победит решением. Джошуа нужно использовать свои габариты и силу, чтобы замедлить соперника и не дать ему чувствовать себя в своей стихии».

Тайсон Фьюри, чемпион мира в тяжелом весе

«Энтони Джошуа побил Энди Руиса в реванше, но это не был прежний Энди Руис. После победы в первом бою он начал пить, гулять и распух до 136 кг. Если бы Руис тренировался как следует, я не уверен, что Джошуа выиграл бы у него реванш. Что касается Усика, это совсем не тяжеловес. Это подкачавшийся крузервейт. Я считаю, что Усик проиграл Чисоре. У Усика не было силы удара, чтобы не давать расслабляться крузервейтам, а что уж говорить о тяжах. Дерек Чисора легко съел все его лучшие удары в челюсть, а Энтони Джошуа гораздо крупнее и сильнее Чисоры. Джошуа — это 120 кг чистой мышечной массы, и я думаю, этот бой не такой уж и конкурентный. Его пытаются подать таким, но я вижу другую картину».

Майкл Хантер, экс-чемпион мира в крузервейте, проиграл Усику в 2017 году

«Они оба олимпийские чемпионы, хотя золотая медаль Усика мне видится более заслуженной, потому что у него не было фактора домашней Олимпиады, как у Джошуа. Усик выглядит в тяжелом весе чуть похуже, чем я ожидал, но в этом бою, я уверен, что под давлением он выйдет на новый уровень. Очень неудобный соперник для Джошуа, мне кажется, бой дойдет до решения, и думаю, оно будет на стороне Усика. Хотя Джошуа тоже может забрать решением в очень близком бою.

Мне кажется Усик будет драться в защитном стиле и прибавлять во второй половине боя. Вполне допускаю, что под его давлением Джошуа в поздних раундах перестроится на более оборонительный стиль боя".

Билли Нельсон, тренер Рикки Бернса, чемпиона мира в 3 весовых категориях

«Мартин (Баколе, чемпион WBC, боец Нельсона — прим. СЭ) ездил к Усику в Киев спарринговаться на три недели. Сказал мне, что Усик удивил его способностью держать тяжелые удары. Против Джошуа ему нужно сохранять дисциплину все 12 раундов, в первой половине боя много работать по корпусу и замедлять Джошуа, во второй половине — включать силовые удары. Все упирается в то, сможет ли движение Усика переиграть все, что будет делать Джошуа. В бою с Гассиевым это сработало, а ведь Гассиев — потрясающий панчер. Но с Джошуа я, все-таки, отдаю небольшое преимущество именно Энтони».

Артур Бетербиев, чемпион мира в полутяжелом весе, дважды проигрывал Усику в любителях

«Я считаю, что Джошуа победит Усика, потому что он настоящий тяжеловес. Усик тоже хороший боксер. Он сделал суперрезультат в первом тяжелом весе, стал абсолютным чемпионом. Молодец в любом случае. Но я думаю, что выиграет Джошуа».

Тони Белью, экс-чемпион мира в крузервейте, проиграл Усику нокаутом в 2018-м

«Усик — исключительный, блестящий боксер, он вымотал меня, как никто. Ни один соперник в моей карьере не доводил меня до такого состояния усталости. После 7 раундов я был полностью выжат. Его давление неукротимо, он навязывает свою работу, и ты не можешь понять, где он. Когда тебе кажется, что он вне дистанции — он на дистанции. Когда кажется, что он на дистанции, он уже вне ее. Его не поймать, и это очень сильно выматывает. По силе удара, конечно, он не самый серьезный панчер, но если он тебя измотал так, как меня, ему и не нужно быть панчером. Нужна просто точность, чтобы довести решающий удар. И эта точность у него есть.

Я также думаю, что Усик — лучший выездной боец в истории крузервейта. Он побил всех чемпионов у них на родине или в других странах. Что он сделал с Гассиевым — тот просто не мог к нему прикоснуться, Усик смеялся над ним. Но теперь в соперниках у него Энтони Джошуа, у которого есть скорость, чтобы порвать дистанцию и сила, чтобы выключить Усика. Прогноз... Если бы это был любой другой соперник, я бы поставил на Усика. Но так — я склоняюсь к моему другу Энтони. Думаю, что он на ступень выше".

Глен Маккрори, экс-чемпион мира в крузервейте

«Это такой бой для Джошуа, когда у него на руках козыри, но вопрос — сможет ли он их разыграть. Мне лично интересно, что будет у него с подбородком в этом бою, потому что Усик, я считаю, может не только боксировать, но и бить. И Джошуа будет пропускать удары, я в этом не сомневаюсь. В реванше с Руизом он дрался очень осторожно, много уходил от соперника, поэтому мы толком не увидели еще один хороший тест его подбородка.

Но с Усиком так уходить не получится, Джошуа будет пропускать. Я бы еще отметил, что Усик — левша, а когда левша настолько мобильный и при этом может бить — против этого очень тяжело работать. Но при всем при этом, Джошуа настолько талантливый, что может просто пойти вперед и вырубить соперника одним ударом".

Виталий Сланов, тренер Мурата Гассиева

«Думаю, что 50 на 50. Если Джошуа не сможет победить до пятого или шестого раунда, то, я думаю, что в силу более высокого класса Усика, его быстрых ног, выносливости, я думаю, что он сможет победить Джошуа в последних раундах».

Ричард Риакфор, чемпион Великобритании в крузервейте

«По большей части защита Усика строится на работе ног. Что будет, если Джошуа будет загонять его в углы и тормозить? В бою Усика с Чисорой мы видели, как тот поймал его в ловушку, попал правым оверхэндом в грудь, и Усику было очень не по себе, потому что за счет ног из той ситуации было не выбраться. В таких позициях нужно защищаться корпусом, уклоняться, перекрываться, Усик не так привычен к такому стилю защиты. Если Джошуа будет загонять его в углы и бить этими ударами со средней дистанции, которые у него великолепны, то... Конечно, Усик может блокировать и такие панчи, уклоняться от них, у него очень хорошие рефлексы, но ведь Джошуа будет проводить повторные атаки, а сила удара у него огромная.

Безусловно,Усик очень хорош в движении, но ты же не можешь просто двигаться, тебе нужно идти вперед, выигрывать бой. А здесь большое преимущество Эй Джея в размахе рук, силе и габаритах сыграет свою роль. А если еще Джошуа в начале боя прочувствует, что удары Усика не представляют для него серьезной опасности и можно рисковать побольше, то тогда сопернику будет совсем непросто. На плане боя «ударил-отскочил» Усику будет тяжело, потому что на отскоке назад Джошуа за счет размаха рук все равно будет его доставать. Я склоняюсь к победе Эй Джея нокаутом".

Рикки Хаттон, экс-чемпион мира в двух весовых категориях

«Усик — фантастически талантливый боксер, с ним работает хорошая команда, и я уверен, что он грамотно подкачается, чтобы прибавить в силе удара. У него есть взрывная сила, и я считаю, что в тяжах он бьет сильнее Энди Руиза. Руиз нокаутировал Джошуа больше за счет скорости рук, а по силе удара, мне кажется, Усик превосходит его. Другое дело, что Джошуа после поражения Руизу изменился в лучшую сторону. Некоторых поражения ломают — вот, в случае с Уайлдером я считаю, что Фьюри сломал его. Но Эй Джей добавил, он начал включать мозги и искусство боксирования. С учетом этого, а также силы и габаритов мне он видится победителем в этом бою».

Кевин Барри, тренер Джозефа Паркера, экс-чемпиона мира в тяжелом весе, который проиграл Джошуа в 2018 году

«Усик — самый высококлассный соперник в карьере Джошуа. Невероятный бойцовский IQ. Первый крузервейт в истории, кто взял пояса по всем четырем версиям, победил четырех непобежденных чемпионов: Бриедиса, Гассиева, Хантера, Гловацкого. Очень хорошие, классные боксеры, и Усик побил их всех. Если говорить о его боях в тяжах, то, да, поединок против Уизерспуна не был его лучшим выступлением. Он выбрасывал много быстрых ударов, к которым привык в крузервейте, но в тяжах — после набора массы — его тело не успело адаптироваться, и эти удары не были настолько эффективными. Чисору же, одного из самых упертых и жестких боксеров тяжелого веса, он прошел достаточно комфортно.

Джошуа, безусловно, в этом бою будет создавать моменты для реализации своего преимущества в силе и габаритах, но, я считаю, ему нужно быть очень подвижным против такого соперника, чтобы контратаковать некоторые углы атаки Усика и его маневры. Я уверен, что Джошуа очень много работал в этом кэмпе над скоростью ног, в таком поединке ему нужно двигаться гораздо быстрее, чем раньше. Усик — левша-контрпанчер, и мы не видели в соперниках Джошуа так уж много левшей — в то время, как сам Усик очень часто дрался с правшами. Мы также никогда не видели, чтобы у Александра были какие-то проблемы с тем, чтобы держать удар. Многие говорят о преимуществе Джошуа в размахе рук — да его руки длиннее на 10 см, но в поединке с Энди Руизом у него было вообще 20 см перевеса в размахе, но Руиз регулярно доставал Джошуа. Поэтому я не думаю, что фактор размаха рук так уже серьезен. Думаю, этот поединок пройдет 12 раундов, и я не удивлюсь, если решением победит Усик".

Мнения и расклады героев материала были составлены по материалам «Спорт-Экспресс», «MetaRatings», а также ютуб-каналов «SecondsOut», «Boxing Social», «Pro Boxing Fans», «iFL TV», BMBentertainment".