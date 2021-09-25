«Бальзам на душу. Усик заговорил на украинском языке». Что пишут на Украине СМИ о поединке с Джошуа

25 сентября в Лондоне бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе украинец Александр Усик встретится с обладателем титулов WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа. Это событие вызвало большой резонанс в украинских СМИ.

«Крымчанин удивил соотечественников»

Усик, который родился и вырос в Крыму, часто подвергался критике за свои публичные высказывания и пророссийскую, по мнению многих украинцев, политическую позицию. На пресс-конференции и после нее, общаясь с журналистами, Усик говорил исключительно на украинском языке, хотя обычно общается на русском. Журналисты, освещающие бой, не прошли мимо этого факта.

«Крымчанин удивил соотечественников, — говорится в материале сайта ТСН, службы новостей телеканала «1+1». — Украинский боксер Александр Усик на совместной пресс-конференции с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа перед предстоящим боем с ним отвечал на вопросы журналистов на родном языке своей страны. Так, крымчанин с небольшими заминками, так как с детства разговаривает на русском, но достаточно уверенно сказал, что все бои оставляют свой след в истории. По его словам, он с Энтони тоже делает историю, которую в будущем будут изучать».

«Бальзам на душу патриотов. Усик заговорил на украинском языке» — так озаглавил свой материал на сайте Sport.segodnya.ua автор Андрей Трофимов.

«Сегодня в Лондоне прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему бою между Энтони Джошуа и Александром Усиком, — пишет автор. — Украинский боксер пришел на встречу в костюме Джокера. Но не только этим удивил Александр. На вопросы он отвечал исключительно на украинском языке. Хотя в повседневной жизни он обычно общается на русском».

Сайт общественно-политического телеканала «Еспресо» также обратил на это внимание.

«Усик привлек внимание фанатов и СМИ, ведь провел пресс-конференцию на украинском языке, а не на русском, как это делает обычно, — указано в тексте. — Боксер подчеркнул, что перед важным боем в карьере он не нервничает».

Также перед боем много обсуждалась разница в габаритах между спортсменами. Самому Усику неоднократно пришлось отвечать на этот вопрос. В беседе с журналистами он привел пример из Библии, вспомнив Давида и Голиафа. Сайт Xsport.ua указал на разницу в росте между спортсменами и вспомнил поединок Николая Валуева против Дэвида Хэя.

«Болельщики шокированы — удивлены, что украинец настолько мал, — пишет автор материала. — Едва ли не главная тема для разговоров перед этим боем — разница в антропометрии боксеров. В росте, согласно BoxRec, она составляет 7 сантиметров, в размахе рук — 10 сантиметров. Но это все цифры, увидеть ее воочию — другое дело. И визуально Усик действительно намного (субъективное мнение) меньше Джошуа. И в росте, и в общих габаритах. Сейчас можно было бы вспомнить, к примеру, бой Дэвид Хэй — Николай Валуев, когда маленький боксер спокойно победил большого. Но в случае Усик — Джошуа разница в классе боксеров все же менее подавляющая».

«Победа Усика — апсет»

Оценивая шансы соперников, многие украинские журналисты все же отдают предпочтение британцу, а не своему соотечественнику.

Sport.ua считает фаворитом Джошуа. По мнению автора, если украинец одержит победу — станет великим. А если проиграет, то поставит под вопрос продолжение карьеры в супертяжелом весе.

«Победа Усика — апсет, — считает автор. — Не потому, что он хуже, а потому, что он меньше. Навыки можно сравнивать долго, потому что соперники разные, но хороший большой боксер почти всегда побьет хорошего маленького. Судя по Джошуа, он готов как никогда. Никаких огромных мышц, он готов и драться, и боксировать.

Выдержит ли Усик драку с таким здоровяком, который еще больше Чисоры? Огромный вопрос. 25 сентября — важнейший поединок в карьере Александра. Победа сделает из него легенду. Поражение может закрыть любые вопросы о продолжении карьеры в супертяжелом дивизионе".

По мнению сайта Чемпіон, победа Джошуа в этом поединке наиболее вероятна.

«Александр — «самый лучший» соперник Джошуа, но поражение было бы «немыслимым» на этом решающем этапе карьеры британской звезды, — говорится в материале. — Джошуа надеется сохранить курс на титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, встретившись с Тайсоном Фьюри, который защищает свой пояс WBC против Деонтея Уайлдера в Лас-Вегасе 9 октября. Скорее всего, Джошуа победит Усика, но это, безусловно, будет драматичный бой».

UA-Football считает, что у украинца есть хорошие шансы на победу.

«При всем уважении к 41-летнему Владимиру Кличко нет сомнений, что Джошуа на профи-ринге еще никогда не сталкивался с боксером уровня Александра Усика. Неудобный стиль, великолепный любительский бэкграунд и беспрецедентный опыт доминирования в тяжелом весе — у Усика есть все, чтобы организовать для Джошуа сложнейшее испытание в карьере».

«Многие украинцы искренне желают победы Джошуа»

При этом в СМИ уделили внимание и другой теме — за кого в этом бою буду болеть украинские любители спорта. На сайт Главком опубликована статья политолога Карла Волоха: «За кого будут болеть украинцы в поединке Усика и Джошуа?»

«Казалось бы, нет никаких шансов, чтобы украинцы болели за Джошуа в предстоящем бою, — написал Волох. — Во-первых, что может быть естественнее, чем поддерживать своего бойца, тем более Усик — спортсмен очень одаренный. Во-вторых, именно Джошуа отправил на пенсию Володю Кличко — нашу многолетнюю гордость и славу, а такое «простить» нелегко.

И все же, судя по настроениям в ФБ, многие наши соотечественники искренне желают победы Энтони. Он действительно отличный боксер, очень приятный, воспитанный парень, прекрасный нокаутер и все свои победы одержал честно и чисто".

По мнению автора, Усик так и не понял, почему значительная часть украинцев будет болеть не за него.

«Активная часть украинского общества готова сегодня болеть за черта лысого, но не за «вату» или московита, — отметил политолог. — Поэтому стоит хотя бы скрывать такие свои предпочтения. Я здесь исключением не являюсь. Мой фаворит — Джошуа, и я искренне желаю ему отправить соперника в нокаут — как когда-то Русского Витязя Поветкина и подавляющее большинство других предшественников Усика».

Что касается предпочтений украинских болельщиков, Волох сказал правду. В соцсетях и в комментариях на спортивных и других СМИ многие признаются, что будут болеть за Джошуа.

«Джошуа, вперед! Украина с тобой»

Вот, например, комментарии на странице в Facebook украинской службы ВВС: «Зачем Украине такие спортсмены, из-за которых украинцы будут болеть не за украинского спортсмена», «Я болею за Джошуа», «Надеюсь, Энтони спустит его туда, где ему и место», «Джошуа, вперед! Украина с тобой», «Мне уже безразличны его бои, к сожалению», «Свой главный бой с украинским народом он уже проиграл. Это же надо так *** (пропущено бранное слово) на украинцев, чтобы большинство граждан Украины болело за соперника».

Такую точку зрения разделяют не все. Есть среди украинских болельщиков и те, кто твердо намерен болеть за Усика. Далее следует подборка комментариев с различных сайтов: «Ждем! Верим! Удачи Саша! Вся адекватная Украина с тобой!» «Удачи Усику», «Усик, вперед!» «За победой!» «Усик — настоящий украинец, с большой буквы. Порвет всех, кто против Украины», «Саня, верим, переживаем, болеем и знаем, что бой будет интересный и ты победитель в любом случае. Ждем победы».

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.