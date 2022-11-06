«Я на седьмом небе. Рад, что я первый у Зурдо». Интервью Бивола сразу после боя

Дмитрий победил сложного соперника, но не спешит называть себя лучшим в мире.

Вечером 5 ноября в «Этихад Арене», Абу-Даби, состоялся вечер бокса, в главном событии которого Дмитрий Бивол победил Хильберто Рамиреса единогласным решением судей, защитив титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Сразу после поединка «СЭ» созвонился с боксером и поинтересовался о впечатлениях от боя, разнице между Зурдо и Канело и о том, почему все-таки не получилось выйти в ринг с национальным флагом.

— Совпал ли ход поединка с тем, что вы представляли в голове до боя?

— Да, примерно все совпало. Ожидал, что он будет встречать, будет работать по корпусу. Думал, что он будет еще больше бросать ударов. Оказалось, что не так много и бросал.

Дмитрий Бивол против Хильберто Рамиреса. Фото AFP

— В самом конце вы почти уронили Зурдо. А на 12-й раунд выходили с намерением спокойно доработать или добиться финиша?

— «Добиться финиша» — это всегда есть задача минимальная в голове. То есть если ты попадаешь и видишь, что человека шатает, у тебя есть такое, что нужно дальше дорабатывать. И на 12-й раунд я выходил [с мыслью], что не нужно просто отгуливать, нужно доработать.

— Согласно запискам судей, Канело забрал у вас больше раундов, чем Рамирес. А по ощущениям, кто проявил себя в поединке с вами лучше?

— Примерно одинаково, наверное. Хотя, может быть, с Зурдо я не был так сфокусирован. С Канело я был сфокусирован, что должен был выигрывать каждый раунд. А с Зурдо понимал — этот раунд можно отдать, но забрать взамен у него энергию, которую он тратит. Целенаправленно, бывало, ему отдавал инициативу, что он бросал удары, а я нет. А с Канело такого нельзя было допустить. С ним нужно было с первого и до самого последнего раунда.

— Каково это — забрать нолик у боксера, который до вас не проигрывал 44 боя подряд?

— Это классно вообще! Я на седьмом небе сейчас. Я рад, что я — первый у Зурдо.

— После боя Эдди Хирн назвал вас лучшим боксером P4P прямо сейчас. А вы считаете себя таковым?

— Спасибо, Зурдо тоже хороший боксер, один из лучших в полутяжелом весе. Я рад, что у него выиграл. Я не могу сказать, что я сейчас самый-самый лучший боксер в мире. Потому что мне нужны еще такие победы, как Зурдо, Канело. Мне нужны еще пояса. Это же круто — побить такого боксера, кто 44 боя выиграл. И вот — я его побил. Он один из лучших, но есть еще много ребят, кого я могу побить. И тогда я смогу сказать спокойно: «Я лучший, потому что я то-то и то-то сделал».

Дмитрий Бивол против Хильберто Рамиреса. Фото AFP

— Выйти с флагом все же не получилось. А в WBA как объяснили это?

— Да нет, прямо так не объяснили. Просто было такое правило, что давайте без флагов выходим. И уже не было смысла бодаться, ругаться. Все и так понимают. У меня есть ребята, кто болеет за меня, и они все понимают, откуда я, где я тренировался, какую страну я представляю. И у нас сейчас в раздевалке тут висят два флага — российский и киргизский. Киргизский флаг — где я начинал заниматься боксом, где родился, где меня ребята поддерживают, здесь очень много ребят было из Кыргызстана, я тоже для них являюсь гордостью. И флаг России — страны, гражданином которой я являюсь. Где получил огромный, огромный опыт, это страна, которую я представляю. Люди и так все знают.

— По поводу следующего соперника — кто для вас предпочтительнее после победы над Зурдо?

— Я всегда говорил, что ставлю перед собой большие задачи. Они помогают мне быть лучше, держать себя в форме. Желание достичь этих задач помогают мне в ринге думать, что я один из лучших. Это, конечно же, пояса. Я стремлюсь быть генералом, как говорится. Абсолютным чемпионом мира. Это моя цель, мое желание. Но не все зависит от меня. Если бы все зависело от меня, я бы уже давно отбоксировал за все пояса, и соперники были те, которых я хотел. Были моменты, когда я боксировал и с Ричардсом, и с Кастильо — мне приходилось с ними боксировать, потому что не все зависит от меня.

— Когда вернетесь домой, чем хотите в первую очередь заняться?

— Времяпровождение с семьей. Я семью не видел с июля месяца. Я очень много потратил времени на подготовку, и в принципе не зря, но мне нужно стараться наверстывать упущенное, потому что дети растут. Не хочу быть просто папой, которого они видели только по телевизору и по телефону. Максимально буду проводить время с семьей.