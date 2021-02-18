«Миша, без обид, но мне надо за тебя отомстить Емельяненко». Тарасов надерзил Кокляеву, Дацик посмеялся над Тайсоном

На пресс-конференции Кокляев и Тарасов даже потолкались

В четверг состоялась пресс-конференция участников турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет в субботу в Москве в концертном зале «Вегас-Сити-холл». В главном бою вечера обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов встретится с малавийцем Айзеком Чилемба.

Также в турнире примут участие блогер, силач, 200-килограммовый боец, победитель медведя и легендарный Вячеслав Дацик. Итак: Артем Тарасов (блогер) выйдет против Михаила Кокляева (главный стронгмен России), Дацик — против некоего камерунского чемпиона Тайсона Дижона, а Максим Новоселов (действительно борол медведя) — против Дениса Вильданова (действительно весит два центнера).

Дацик больше 10 лет провел в местах лишения свободы, в феврале 2019-го наконец-то оказался на воле, в апреле 2019-го провел бой по правилам ММА с Тарасовым (проиграл из-за дисквалификации), затем еще дважды появился в ринге, а в декабре 2019-го снова оказался за решеткой — из-за того, что помогал товарищу в попытке незаконно пересечь российско-эстонскую границу. В ноябре 2020-го Рыжий Тарзан освободился и начал активно тренироваться.

18 февраля. Москва. Михаил Кокляев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Жалко, что с сальтухи нельзя», — рассмеялся Вячеслав на пресс-конференции.

Дацик выглядел заметно похудевшим (за два месяца он скинул 20 кг — со 150 до 130). О секрете похудения он ответил коротко: «Женитесь».

«Тайсон назвал вас толстым тараканом. Как вы к этому относитесь?» — спросил ведущий Вячеслава.

«За слова ему придется на ринге ответить, — заявил Рыжий Тарзан. — Тайсон, ты, наверное, надеешься на колдунов вуду, но они тебе не помогут. Здесь земля бога Перуна. Мне уже поставили хорошую защиту».

«Вуду здесь ни при чем. Здесь на ринге я король и тигр. Я боксер. А ты кто?» — отреагировал оппонент россиянина.

Новоселов vs Вильданов (ака Больной Папа) — бой, где суммарный вес соперников где-то 330 кг. 140 кг — Новоселов, 190 кг — Вильданов. Макс Новоселов — человек с непростой судьбой. Он много лет провел в тюрьме за разные правонарушения, при этом всегда занимался спортом. Входил в состав сборной России по боевому самбо, где тренировался вместе с Федором Емельяненко. Первый бой по правилам ММА он провел еще в 2004 году (сейчас Максиму 47). Также Новоселов увлекается средневековым оружием и, как уже было сказано, любит бороться с медведями. Как-то он боролся и со львом. А недавно в интервью в студии «Известий» признался, что попробовал побороть и слона (но ничего не получилось).

Вильданов же занимался американским футболом, пауэрлифтингом, силовым экстримом. Никаких единоборств. Тем не менее многие считают фаворитом именно Большого Папу. Дело в том, что он с 2019 года бьется в поп-ММА на голых кулаках, и довольно успешно, в то время как Новоселов все же борец, а не ударник.

«Не считаю себя боксером, — сказал Новоселов. — Я в принципе занимаюсь спортом, единоборствами — это и самбо, и ММА. В данном бою я боксер, но в любом случае я боец, а боец должен уметь все».

«Вильданов — самый большой боец в России, — отметил боец. — Большой в любом смысле этого слова: большой вес, большой бицепс и сам по себе огромный. В любом случае у нас здесь пощечин не будет — я на это очень надеюсь (Вильданов — главная звезда проекта «Каменные лица», где люди соревновались в пощечинах. — Прим. «СЭ»)».

18 февраля. Москва. Денис Вильданов и Михаил Кокляев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вильданов также уважительно высказался о сопернике.

«Я вообще до сих пор не осознаю, как меня сюда занесло через пощечины, — сказал он. — У Максима богатый опыт, подпольные бои какие-то там. Но тут у нас все будет по правилам — тут бокс, а значит, не будут бить головой, поэтому опыт Максима в исправительных колониях меня мало пугает».

«Изначально я мастер спорта международного класса по жиму лежа, играл в американский футбол, потом мне предложили выступить на турнире по пощечинам у Амирана Сардарова, куда я залетел, отключив одного персонажа, который всем выносил мозг. Я его вынес, и всем было весело. На тот момент мой вес составлял 221 кг, а сейчас я вешу 190 кг. Я провел два боя по ММА и три боя на голых кулаках. Получается, за моими плечами уже пять боев», — отметил гигант.

Артем Тарасов и Михаил Кокляев, как только вошли в зал, начали толкаться. Обошлось без драки. Артем второй бой проведет против соперника, который вдвое его тяжелее. Кокляев сейчас весит примерно столько же, сколько и Дацик два года назад, — где-то 140 кг.

Тарасов неожиданно пообещал отомстить за Кокляева — Александру Емельяненко. В ноябре 2019-го Кокляев дебютировал в профессиональном боксе в бою против легенды ММА. Емельяненко его не пощадил — нокаутировал уже в первом раунде.

«Я вижу вон тот диванчик, там сидят два пухляша (Дацик и Кокляев. — Прим. «СЭ») — один из них уже был мною избит, и есть даже фотография его поломанного лица, — сказал Тарасов. — Далее он очень долго вонял, говорил то одно, то другое... Нужно тебе уметь принимать поражения. Сейчас я дерусь с Кокляевым. Выиграю у него, как говорится, по-отцовски. То есть я, как сын, преподам урок отцу и дальше за своего отца буду мстить. И это будет Александр Емельяненко. Планы у меня серьезные, и я настроен решительно. Да, я маленький, да, я не боксер вообще (Тарасов — базовый самбист. — Прим. «СЭ»), но мы пришли сюда для того, чтобы сделать зрелище и шоу. Неравнодушных людей не останется, так как это будет рубка, это будет мясо и никто не избегает боя. Я буду драться до конца, и Михаил будет драться до конца. Победит сильнейший. Но, надеюсь, победителем выйду я, так как мне надо отомстить. Миша, без обид, но мне надо за тебя отомстить Емельяненко. Поэтому прими это к сведению. Дацик тоже перед боем многое говорил, но в итоге ушел с разбитым лицом и очень расстроенный».

«Тёма, главное я ушел, а тебя унесли», — отреагировал Дацик.

В предварительном же карде выступит девушка с очень эффектной внешностью — Фатима Дудиева. Рекорд осетинки в профессиональном боксе — 7 побед, 0 поражений. Причем три победы она одержала нокаутом, а нокауты в женском боксе случаются совсем не так часто, как в мужском. Но соперница — Татьяна Алексеева — на днях сделала Дудиевой дерзкое послание, заявив: «Я разукрашу тебе лицо».

Взвешивание пройдет в пятницу. Там ожидается присутствие Роя Джонса, который прилетел в Москву из США в четверг вечера. Он будет секундантом Чилембы. Что же касается трансляции боксерского вечера, то бои предварительного карда будут показаны на сайте «СЭ» и You-Tube канале «Ушатайка», а основного — на телеканале РЕН ТВ (начало — 22.30 мск).