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Гассиева заставили заклеить флаг России. Мурат не смутился и нокаутировал американца во 2-м раунде

Отдел единоборств «СЭ»
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Мурат Гассиев (Россия) и Майк Балогун (США) во время поединка в Ереване.
Фото Александр Патрин/ТАСС
Бывший футболист не стал проблемой.

Вечером 3 марта в Ереване состоялся вечер бокса, в главном событии которого Мурат Гассиев встретился с Майком Балогуном. Накануне поединка российский боксер получил паспорт Армении, так что в бою против американца он представлял именно эту страну. Бой проходил по формуле 10 раундов по три минуты, а на кону стоял вакантный пояс WBA Intercontinental в тяжелом дивизионе.

Мурат Гассиев&nbsp;&mdash; Майк Балогун: бой в&nbsp;Ереване. Гассиев — Балогун: Мурат сокрушил непобедимого американца. Онлайн-трансляция боя

Балогун стал для Гассиева уже четвертым соперником после поражения от Александра Усика и перехода в тяжелый вес. Предыдущий бой Мурата состоялся 26 августа 2022 года — тогда российский боксер встретился с американцем Карлосом Уэлчем в Белграде и прикончил 42-летнего соперника в первом раунде. В первой трехминутке завершился и первый поединок Гассиева после возвращение, когда Мурат за 93 секунды разобрался с албанцем Нури Сефери на Красной Поляне. А вот с немцем Михаэлем Валлишем пришлось немного повозиться — его Гассиев удосрочил только в четвертом отрезке.

Майк Балогун имеет солидный рекорд 20-0 и прошлое в американском футболе. 16 боев в профессиональной боксерской карьере Балогун выиграл нокаутом, а самый громкий его успех случился в поединке против Трея Липпе, сына бывшего чемпиона WBO в тяжелом весе Томми Моррисона. Пока это единственное громкое имя в резюме Балогуна, который и в американском футболе серьезных успехов не достиг, хотя и был игроком команд НФЛ. В последнем поединке Балогун финишировал во втором раунде 43-летнего бразильца Маркуса Оливейру.

Перед поединком команду Гассиева в принудительном порядке попросили заклеить флаги России и Осетии на экипировке. Европейский боксерский союз потребовал у принимающей стороны не использовать российскую символику. На бой Гассиев выходил в футболке, заклеенной черным скотчем.

Боксеры начали осторожно, но Балогун не стеснялся атаковать Гассиева. Мурат работал первым номером, он занял центр ринга, но в первом раунде скорее прицеливался и не тревожил соперника силовыми ударами. Во втором раунде Балогун здорово двигался и часто бил, набирая очки. Но этого не потребовалось: в середине второго отрезка Мурат выбросил жесткий хук с правой и срубил американца! Балогун встал, но только после отсчета судьи — это нокаут.

После боя Гассиева наградили поясом WBA Intercontinental — Мурат стоял с каменным лицом, будто бой еще впереди. Очевидно, российскому боксеру пора искать более классных оппонентов — пока победа Мурата просто означает увеличение числа побед в рекорде. И новый титул, конечно.

Бокс
Мурат Гассиев
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