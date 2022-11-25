Боксер умер спустя год после глухого нокаута. Его не смогли спасти

Президент WBC мог предотвратить трагедию, но его не послушали.

17 октября 2021 года в мексиканском Канкуне прошел вечер бокса, где в главном поединке титул WBC Youth Silver во втором наилегчайшем весе оспаривали Давид Куэльяр и Мойзес Фуэнтес. Зрителей, собравшихся в отельном комплексе «Оазис», исход этого боя наверняка оставил не в лучшем расположении духа.

Мойзес Фуэнтес (справа). Фото Соцсети

Встреча мексиканцев изначально выглядела как мисматч: 20-летний на тот момент Куэльяр подошел к поединку с рекордом 19-0 и 12 нокаутами, а 36-летний Фуэнтес — с шестью поражениями, четыре из которых он потерпел досрочно. Кроме того, до боя с Куэльяром Мойзес не выходил в ринг три года, а последние два его поединка закончились быстрыми поражениями. Поэтому досрочной победе Куэльяра никто не удивился — юноша нокаутировал Мойзеса в шестом раунде хуком слева. Но последствия удара оказались шокирующими.

Фуэнтес был потрясен еще в третьем раунде после точного бокового справа от Куэльяра. Как сообщает Boxing Scene, менеджер Фуэнтеса и президент WBC Маурисио Сулейман сидели прямо у ринга и в конце пятого отрезка просили секундантов Мойзеса отказаться от продолжения боя.

Сразу после того, как Фуэнтес без сознания упал на настил, к нему подбежала бригада врачей. Мужчину унесли из ринга на носилках и отвезли в местную больницу, где его подключили к аппарату ИВС и сделали экстренную операцию. В результате сильных ударов в мозгу боксера образовался тромб — Фуэнтесу провели операцию, чтобы уменьшить опухоль.

Операция спасла боксеру жизнь, и поначалу сохранялись надежды на позитивный исход. «Операция прошла хорошо, через пару дней сможем получить больше информации. Следующие 72 часа очень важны, чтобы увидеть, как он выздоравливает от опухоли в мозгу. Сейчас он стабилен. Ничего не остается, кроме как ждать и смотреть, как он выйдет из этого», — говорил промоутер боксера Освальдо Кухле.

Но к нормальной жизни Фуэнтес вернуться уже не смог. После операции его перевели в больницу поближе к дому в Мехико для продолжения лечения и реабилитации. Мойзесу нужна была помощь: тренер Эдди Рейносо просил подписчиков стать донорами крови для боксера. «Боксерская семья, Мойзес Фуэнтес нуждается в нас. Нам нужны доноры плазмы крови, вторая и четвертая отрицательные группы», — писал Рейносо.

Мойзес Фуэнтес (в центре). GoFundMe

А Всемирный боксерский совет объявил о сборе средств для оплаты счетов за лечение и для семьи Фуэнтеса — у него остались жена и двое детей, семилетний Мойзес-младший и пятилетний Сантьяго. В официальном обращении прилагалась ссылка на платформу Go Fund Me, но поставленной цели в 50 тысяч долларов добиться не удалось — собрали только 10,7 тысячи.

24 ноября, спустя 13 месяцев после нокаута, Мойзес Фуэнтес ушел из жизни, об этом в соцсетях сообщил Маурисио Сулейман: «Слава богу, Мойзес Фуэнтес упокоился с миром. Воин, который сражался до последнего вздоха. Наши соболезнования его семье и друзьям и наша признательность его жене за ее самоотверженность с неописуемой любовью в течение этого трудного года страданий. Да упокоится он с миром».