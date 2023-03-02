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2 марта, 17:10

Мурат Гассиев не любит в США три вещи — их юмор, власть полиции и то, что все люди там как под копирку

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Мурат Гассиев
Мурат Гассиев.
Фото Соцсети
Боксер Мурат Гассиев
Мурат Гассиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Жить бы там не смог.

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев когда-то прожил несколько лет в американском городке Биг-Бэр-Лейк, что в паре часов езды от Лос-Анджелеса.

Там Гассиев тренировался у мексиканского специалиста Абеля Санчеса в зале The Summit, который из-за диких нагрузок считается чуть ли не главной школой выживания в элитном боксе. Осетин вспоминал, что поначалу тамошние тренировки давались ему настолько тяжело, что его тошнило, кружилась голова, и вечером он проваливался в такой сон, что никто не мог разбудить его на ужин.

Мурат Гассиев. «С Уайлдером друг друга не жалели...» Гассиев: возвращение, Усик vs Джошуа, спарринги с суперзвездами

Но помимо пахоты и бокса была у Мурата в Америке социальная жизнь, о которой он всегда при случае довольно сочно рассказывает. Мы решили собрать его самые яркие претензии к США, которые лучше всего передают его впечатления от жизни в этой стране.

Мурат Гассиев в Сан-Франциско.
Мурат Гассиев в Сан-Франциско.
 

Про американский юмор

«У американцев и латиносов — специфический юмор, — делился Гассиев в разговоре с Sports.ru. — Они любят называть друг друга мазефакерами и в подробностях описывать, что они бы с чужой мамой сделали. Если мне подобное скажут хоть в США, хоть в России — я этого не прощу. Ребята в Лос-Анджелесе об этом знают и в мою сторону шуток не отпускают. У нас в зале тренируется один парень по имени Пол, личный тренер которого Гарсия — взрослый лысый мужик.

Знаешь, как грязно он про него шутит? Постараюсь дословно перевести на русский. Пол говорит: «Когда я имею его сзади, то беру за плечи, потому что у него нет волос!» Представляешь, он так говорит про тренера, которого нужно уважать как отца. Не понимаю я этого... Кстати, над такими шутками смеются все, кроме ребят из России».

Мурат Гассиев в Биг-Бэр.
Мурат Гассиев в Биг-Бэр.
 

Про всевластие полиции

«Другая удивившая меня вещь в Америке — безграничная власть полиции. С моими друзьями-боксерами Шафиковым и Новиковым случилась сумасшедшая история.

Ребята сняли футболки, чтобы позагорать, и гуляли на улице неподалеку от массажного кабинета, который находится в 20 метрах от нашего лагеря. Неожиданно подлетает полицейский «Додж», из него выскакивают офицеры и кладут пацанов головой в капот. Копы держат руку рядом с кобурой и кричат, что если кто-нибудь пошевелится, то они откроют огонь. Денис и Антон в ужасе, потому что ничего не сделали, а объяснить это в стрессовой ситуации — им банально не хватает английского. Оказалось, что двое посетителей приставали к массажистке, и она позвонила по 911. В итоге девушка вышла из кабинета и сказала, что это были совершенно другие люди. После этого ребят отпустили. А так пошелохнулись бы — и до свидания!»

Мурат Гассиев в Нью-Йорке.
Мурат Гассиев в Нью-Йорке.
 

Про то, что люди там неинтересные, все как под копирку

«На сто процентов уверен, что в Америке жить не буду, — говорил Мурат в интервью федеральному спортивному каналу. — Мне там просто некомфортно, да и там я никому не нужен и никогда своим не стану. Там люди другие, неинтересные для меня, по крайней мере те, с кем я встречался, все как под копирку. Как стаду какому-то сказали: «Вот так вот правильно, по-другому не бывает». И они этим и живут. А здесь разные люди, разные возможности.

До того как мне подарили квартиру после боя с Лебедевым, мы все время жили на съемной. Никогда своего жилья не было. И у меня всегда была мечта — свой дом. Квартира появилась, слава богу. Трудился, заслужил — подарили. Сейчас у меня мечта, чтобы вся моя семья жила вместе на своей земле, чтобы мама всю жизнь рядом со мной была. Небольшой двухэтажный обычный дом, большой двор, большая гостиная, чтобы друзья собирались и весело проводили время».

Майк Балогун (справа). Играл в американский футбол и избил сына легенды. С кем подерется Гассиев

3 марта Гассиев подерется с американцем Майком Балогуном в Ереване. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ в 23.00 по московскому времени.

Бокс
Мурат Гассиев
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