Джошуа победил, но снова хрупкий как стекло

Энтони Джошуа победил Джермейна Франклина решением судей. Ног сам себя напугал.

От этого боя трудно было ждать чего-то интересного. Джермейн Франклин не показывал ничего стоящего в предыдущих боях, и его максимум — ничья, которую увидел один из судей против Диллиана Уайта. Остальные увидели победу британца, так что, возможно, этому судье показалось. Его задачей было провести публичный спарринг или отработать человеческой пиньятой, и конкурентный поединок не входил даже в планы его промоутера, я думаю.

Но маркетинговая сила имени Энтони в Британии такова, что даже на это шоу собралась полная арена. За пределами страны... Если вы не его будущий соперник, не друг или родственник, не тот парень, которому он по юности пытался продать наркотики и не полицейский, который доставил его в суд, то я не понимаю смысла сейчас «следить за карьерой Джошуа». Занятие сродни мазохизму. Примерно как болеть за футбольную сборную России.

В эпизодах, может быть, и будет неплохо, но или результат вас не устроит, или качество игры, или те эмоции, которые вызывают его поступки до или после финального свистка. Джошуа профессионально умеет разочаровывать. Отсутствием агрессивности, нерешительностью, пропадающей в чемпионских раундах концентрацией, сбоями в своей психике, реакцией на пропущенные удары — да много чего. Поэтому смотреть его бой — это не удовольствие, а только раздражение. Любопытно было только увидеть, как он ведёт себя с новым тренером.

В январе выяснилось, что Энтони поехал в США в зал Деррика Джеймса — тренера Спенса и Чарло. У Джеймса мало учеников профессионалов, есть даже время на простых любителей бокса, и он нашел силы на Джошуа. Не знаю, как Деррик, на мой же взгляд, экс-чемпион мира Энтони Джошуа сейчас как раз попадает в категорию одаренных, но неумелых простых любителей (не путать с теми любителями, которые на Олимпиаде боксируют! Хотя он и боксировал). И все из-за особенностей психики ЭйДжея. Была надежда на то, что Деррик Джеймс с ней разберется. Пока — не вышло.

Визуально стиль Джошуа поменялся. Более собранная стойка, прижатые к корпусу локти, руки на уровне челюсти, все удары выстреливали отсюда, и пропускал он справа в основном на средней дистанции и вблизи. Ближнего боя в арсенале — не появилось, как и изматывающего клинча, ударов со смещением и навстречу. Соперник давал шансы и возможности — а Энтони сопел и возился, как школьник, впервые увидевший логарифмическую линейку. Хотя если бы он этой линейкой бил, толку было бы больше.

Джермейн Франклин одним из жестких джебов в начале боя открыл экс-чемпиону кровотечение из носа. Заставил собраться, доставал справа. Мужественно выдерживал апперкоты в середине боя. Но ближе к чемпионским раундам он, измотанный и замедлившийся, был статичной мишенью. Помогло ли это Джошуа? Нет.

Все это напомнило мне промо-ролик перед боем, где Джошуа махал топором и не мог двумя ударами попасть в одну и ту же точку на стволе дерева. Щепки, конечно, летели, но падать дерево не собиралось. И Франклин не собирался.

Было ли это лучше, чем Джошуа образца второго боя с Усиком? Не могу сказать однозначно. Так стоило ли менять Роберто Гарсию на Деррика Джеймса? С точки зрения развития его как боксера, все, что происходило после встречи с Кличко в 2017 году — явный регресс. Да, Энтони пережил трепку, посидел в нокдауне и пять лет с тех пор не может найти свой баланс и уверенность в себе. Энди Руис и Александр Усик его так сильно не травмировали — физически, но психологически низвели его до состояния теленка, который вот-вот окажется на бойне. Физически он в расцвете сил, но ментально — он под таким прессингом, будто вот-вот его пустят на мясо. И соперники это чувствуют.

Джермейн Франклин не имел преимущества над Джошуа ни в одном компоненте боя, ни в одном физическом параметре. И то, что должно было стать легкой прогулкой и демонстрацией мощи, обернулось тяжелым и безрадостным трудом длиной в 12 раундов и очередным сбоем психики после. Не так истерически, как после Усика, но зачем-то начал толкать соперника и ругаться с его командой... Все быстро сгладили, Джошуа даже попытался иронизировать над этим в интервью, но остается вопрос — что произойдет, когда он выйдет против человека, который реально умеет играть на нервах, залезать в голову и ломать бой?!

Чемпионскими титулами в тяжелом весе не раз владели боксеры, чей подбородок был хрупким, как стекло. Майкл Мурер, Владимир Кличко, Флойд Паттерсон. Но даже у Паттерсона, который был склонен к депрессиями и приступам паники (особенно перед боями с Листоном), не было репутации размазни и такой зависимости от двух-трех не попавших в цель ударов, как у Джошуа. Британец натурально теряется и выходит из себя, когда что-то перестает получаться.

Поэтому ему не нужен бой с Фьюри — это худший из возможных вариантов. Лучше снова Усик, Деонтей Уайлер, да кто угодно — но только не Король Цыган, который ломает тебе мозг и бой одинаково легко. А еще лучше — снова поменять тренера и снова взять разминочный бой. Легкие деньги. Это, конечно, не бокс, а его имитация, но дома прокатит, пока еще можно — не надоело. И еще держаться подальше от торфяных болот, где бродит Джо Джойс и завывает собакой Баскервилей Тайсон Фьюри.