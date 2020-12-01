Баловень судьбы.

В 1982 году 38-летний манекенщик Майкл Баффер стремительно сменил род деятельности и начал объявлять имена и рекорды профессиональных боксеров в ринге. Можно долго перечислять заслуги Баффера перед боксом за последующие 38 лет, но если говорить компактно — он привнес в ринг стиль, лоск и респектабельность. Сделал из довольно занудного и сугубо официального представления участников боксерского вечера (до Баффера ринг-анонсеры могли представлять по пять минут всех членов атлетической комиссии, врачей, судей и т. д.) динамичную и магическую церемонию, которая разом вывела этот спорт на другой уровень зрелища.

Майкл Баффер. Фото thesun

Баффер всегда производил впечатление баловня судьбы. Красивый элегантный мужчина с богатейшим голосом, врожденным шармом и манерами джентльмена, выдающийся профессионал и при этом сметливый и удачливый делец. Со временем Майкл запатентовал свою фирменную фразу «Let's get ready to rumble» и нажил на продаже прав на ее использование более 400 миллионов долларов.

Удачливость Баффера не покинула его и когда ему пришлось столкнуться с первой по-настоящему серьезной опасностью для собственной жизни. В феврале 2008-го ринг-анонсеру поставили угрожающий диагноз — рак горла. Наитруднейшая для преодоления человеческая болезнь ударила в самую цель, по его главному навыку и профессиональной опоре — голосу.

«В середине февраля 2008-го я заметил, смотрясь в зеркало, странный комок на левой стороне кадыка, — вспоминал Баффер в интервью Los Angeles Times. — Немедленно отправился сделать МРТ в USC Medical Center. Диагноз я услышал по телефону, сидя в номере отеля на Манхэттене. Наступает момент, когда ты уже четко понимаешь, в чем дело и чем это грозит, но все равно тебя воротит от одного этого слова [рак]. Операцию мне назначили через три недели после постановки диагноза.

Я сразу же подумал о близких мне людях, моей невесте Кристин, моих детях. Кристин рассылала пригласительные на нашу свадьбу, запланированную на 10 мая, она еще была не в курсе, что со мной случилось.

Майкл Баффер. Фото thesun

Помню, что в те дни я готовился к работе на бое Владимира Кличко и Султана Ибрагимова. Также помню, что попросил врачей перенести мою операцию на неделю, чтобы я смог еще успеть на поединок Пакьяо. Тогда я еще не знал, смогу ли когда-нибудь работать. Сразу после операции я не хотел, потому что они должны были разрезать мне горло, и радиация могла бы повредить слюнные железы. Тогда бы мне пришлось объявлять с микрофоном в одной руке и бутылкой водой в другой, что не очень здорово бы смотрелось. Без воды было бы никак, потому что радиация иссушила бы меня, а для ринг-анонсера проблемы со слюнными железами — это поцелуй смерти. Я помню, думал, что объявление Пакьяо будет, возможно, моим последним выходом в ринг, и я должен сделать что-то особенное, чтобы люди восхитились: «Ох, что же он делает».

Майкл Баффер. Фото thesun

История знает немало случаев героического сопротивления раку и последующего выздоровления, но Бафферу все это не понадобилось. Удачливость Майкла настолько исключительна, что его счастливая судьба освободила приболевшего ринг-анонсера от всех трудностей и лишений и вернула в ринг за 30 дней с полным излечением от болезни. В итоге по срокам и хлопотам для Баффера все выглядело так, будто ему пришлось столкнуться не более чем с осложненной версией сезонного гриппа.

«На момент диагноза мне было 63 года, — рассказал Баффер в интервью Sporting News. — Я тогда подумал: «О'кей, в любом случае последние 30 лет были удивительными, красивый путь». Но при этом я был достаточно оптимистичен, ведь рак был обнаружен в самом начале, и благодаря этому болезнь не успела распространиться и никак не повлияла на мой голос. В причинах болезни, как это часто бывает с раком, разобраться очень сложно, к единому мнению мои врачи не пришли. Скорее всего, главная причина — курение. Я курил десять лет, потом навсегда бросил, прошло 35 лет, но, возможно, необратимые изменения начались уже на этапе курения. Мне повезло найти очень хорошего врача, одного из лучших в мире в этом направлении.

Я помню, как проснулся в палате после операции, окна были зашторены. Я осмотрелся по сторонам и тут же ясно вспомнил, почему оказался в таком месте. Первое, что я сделал после пробуждения, — сказал вслух, воспроизводя начало моего привычного объявления в ринге: «Леди и джентльмены!» И мой голос был в порядке. Конечно, шея была обмотана и перемотана после операции на горле, но голос был в норме. И через 30 дней я вернулся в ринг.

Для меня худшей частью всей этой истории было то, что мне пришлось вовлечь в нее мою невесту, теперь жену Кристин. Но она проявила себя в этой ситуации чрезвычайно сильной, и именно она нашла мне нужного врача, доктора Дейла Райса, выдающегося хирурга. Я помню, как он взглянул на МРТ, рентген и сказал мне: «Мы сделаем операцию, и на этом все. Никакой химиотерапии».

Опыт прохождения через рак научил меня любить жизнь еще больше, замечать неуловимые вещи. Я поверил в карму. Теперь не ворую полотенца из отеля (смеется) и не позволяю себе даже самых мелких пакостей. Все возвращается, и любая мелочь имеет свою силу и влияние".

После операции в марте 2008-го прошло больше десяти лет. Болезнь к Майклу Бафферу не возвращалась. 2 ноября он справил 76-летие, а в минувший уик-энд отметил его в небольшой компании из двух человек — Майка Тайсона и Роя Джонса. Профессиональный бокс — дело молодых, но в этом удивительном году главное событие в нем сделали трое людей в возрасте 76, 54 и 51 года. Иногда кому-то просто везет больше, чем другим.