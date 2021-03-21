Бетербиев проснулся и нокаутировал немца из Сибири

Артур Бетербиев победил Адама Дайнеса в Москве. Это был его первый профессиональный бой в России.

Артур Бетербиев подошел к бою с Дайнесом в статусе неофициально лучшего боксера России вне зависимости от весовых категорий: чемпион по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. Он один из двух полноценных российских чемпионов мира в профбоксе. Второй — Дмитрий Бивол (WBA, в том же весе).

Естественно, Бетербиев считался безусловным фаворитом боя. 15 побед в 15 боях, все — нокаутом. Мощный рекорд. Да, Артуру уже 36 — профессиональную карьеру он начал поздно, еще и не выступал с осени 2019-го — но перед боем не было ощущения, будто он уже прошел свой пик.

Адам Дайнес — немец, родившийся в России — в селе Семеновка (Омская область). В 1999-м, в 8 лет, вместе с семьей переехал в Германию — в Магдебург. Сейчас он находится в России впервые за 22 года. При этом русский язык не забыл — говорит на нем свободно. Что касается карьеры в боксе, то рекорд Дайнеса до поединка с Бетербиевым был 19-1-1. Из серьезных соперников на ринге пересекался только с китайцем Маном Фаньлуном, которому проиграл единогласным решением судей.

#AndStill ?The beast of the East ?

Another KO under Beterbiev's belt ? pic.twitter.com/OmDpApGaoI — World Boxing Council (@WBCBoxing) March 20, 2021

Вообще, поединок между Бетербиевым и Дайнесом планировался на 23 октября, а потом на 30 января, причем в этот же день в Москве должен был подраться человек, с которым Артур находится в, мягко говоря, плохих отношениях — Сергей Ковалев (с Бектемиром Меликузиевым). Удивительное дело, конечно. Однако Бетербиев заразился коронавирусом, а Ковалев попался на допинге, так что конкуренции в борьбе за зрителя между Артуром и Сергеем в конце января не случилось.

Дайнес был активен в первом раунде, бил чаще Бетербиева. Все шло к тому, что он заберет 3-минутку, но за 10 секунд до конца Артур отправил его в нокдаун (не тяжелый). Второй раунд остался за Бетербиевым. Обошлось без нокдауна, но чеченец бил жестче и точнее. Впрочем, Дайнес не был похож на мальчика для битья. «Огрызается!» — крикнул кто-то с трибун, рассмешив всех вокруг. Но немец действительно огрызался, стараясь на серии Бетербиева отвечать своими — правда, совсем не силовыми. Тут надо сказать, что только 10 боев в профбоксе Адам закончил нокаутом.

Round 10 — Deines goes down! It's over!



Beterbiev is an outstanding fighter but you gotta give credit to Deines.



An honorable challenger for the champ! — World Boxing Council (@WBCBoxing) March 20, 2021

В третьем раунде Бетербиев увеличил давление, а в четвертом устроил бомбардировку. Несколько раз он зажимал Дайнеса к углу ринга расстреливал — в основном, правым прямым. Однако немец выдержал бомбы Артура и пару раз даже контратаковал.

Пятый раунд тоже от и до остался за Бетербиевым. Он осаживал корпус соперника, не давал и свободной секунды, но тот так и не упал. В шестом раунде силовых ударов от российского боксера было еще больше, но Дайнес съел все. Казалось, что еще немного, и он упадет, но вместо этого он отвечал сериями.

В седьмом раунде Бетербиев сбавил обороты. Он выиграл его, но выглядел уже не так угрожающе, как до этого, и даже пропустил довольно мощный левый прямой. Восьмой раунд в исполнении Артура получился ничуть не лучше, чем седьмой, Дайнес будто бы даже выровнял бой, а в концовке чемпион поскользнулся.

В девятом раунде Бетербиев вновь взвинтил темп, гоняя противника из одного угла в другой. Безусловно, чеченец забирал бой без проблем, но держалка у Дайнеса что надо — поединок до начала выглядел, как миссматч.

Ну а в десятом раунде все наконец кончилось. Артур потряс оппонента левым хуком, тот опустился на настил, а затем угол немца продемонстрировал полотенце. 16-я победа Бетербиева. «После восьмого раунда тренер сказал мне проснуться», — сказал он после боя.

Теперь Бетербиев будет биться с победителем боя между Максимом Власовым и Джо Смитом, где на кону будет стоять пояс WBO — их поединок состоится 10 апреля.