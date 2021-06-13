«Русский Витязь» навсегда. Поветкин завершил карьеру

В июне 2005 года Александр Поветкин начал свою профессиональную карьеру. В июне 2021-го он принял решение ее завершить.

16 лет мы следили за его карьерой и немного за жизнью — но едва ли кто-то может сказать, что он хорошо знает и понимает, что в действительности там происходило у Поветкина.

«Русский Витязь»

Не только сломанные руки (свои) и челюсти (соперников). Было много всего интересного и помимо боев. Пропущенная из-за травмы Олимпиада. Золото на другой. Чек на 23 миллиона долларов. Топ-модели в военной форме и сам Поветкин в волчьей шубе на фотосессии в Германии. Был мотоцикл и прыжки с парашютом, пока промоутеры не попросили этого не делать...

Поветкин картонный, с нарисованными синяками, на пресс-конференции, куда он сам лично не доехал. Марко Хук, говорящий с Сашей по-русски. Чемпионы мира в роли спарринг-партнеров, бесконечная череда тренеров и специалистов по физподготовке. Снимки с Пэрис Хилтон в ресторане. Нигерийский садовник, приехавший драться в Чехов. И другой экс-чемпион, мечтавший там продать джакузи. Да вообще сам город со своими «героями» — это явление. И разгуливающий там Тедди Атлас со шрамом на лице и Рой Джонс, спрашивающей про друзей Саши: «Это мафия, да? Мафия?» Нет, Рой, это Россия.

Про то, как минимум 5 лет пытались организовать бой Поветкин — Кличко, можно будет написать книгу или снять реально крутое кино. Смерть отца, Дон Кинг, мельдоний, суды, слухи о том, что всю команду проверяют на детекторе лжи. Клетчатые спортивные костюмы — из недавнего. Ковид...

Карьера Поветкина в боксе вместила столько всего за 16 лет — фактуры, сюжетов, персонажей, что хватило бы на десяток других боксеров. Вы не обязаны любить Поветкина, но изъять его из картины мира в боксе и вокруг него — невозможно. По куче причин. Саша Поветкин это и есть наш бокс, хотите вы это признавать или нет.

В детстве он занимался ушу, рукопашным боем, карате, играл на баяне — это не боевое искусство, но кто ж знает... А увидев фильм «Рокки», он пошел на бокс. В интернете можно найти запись любительского боя Александра Поветкина, одного из первых — совсем из юности. Все тот же упрямый взгляд, стойка более широкая и открытая, чем теперь, но все те же короткие связки хуков и кроссов в тех же последовательностях, что он использует и теперь. Маленький, но уже Поветкин. Тренеры сменялись, Поветкин понемногу эволюционировал, сильно изменился физически, но идейно, ментально его бокс остался тем же, как на той полузатертой видеозаписи. В основе был характер.

«Возвращение Поветкина»

Признайтесь, вы списали Поветкина со счетов уже давно, еще до поединка с Кличко. А затем еще раз, когда было два подряд допинг-скандала. И когда он дрался с Джошуа. И еще пару раз только за последний год. И перед первым боем против Диллиана Уайта, когда апперкот Саши перечеркнул все, что происходило в поединке до этого.

Всегда можно создать определенные условия, при которых бой или система взаимоотношений и подготовки вокруг боксера рассыпается и рвется в клочья. Поветкин несколько раз становился жертвой таких манипуляций. С Кличко, например — это уж точно. Но насколько это был неудачный, плохой для Поветкина бой, настолько же он был большим и знаковым для Москвы и всей страны. Даже для двух стран.

По тому, как складывался бой, многие увидели чудо в том, что Саша дотянул до финального гонга. Дав тем самым хороший повод поговорить снова о силе духа, героизме... и о том, что поединок на несколько лет опоздал.

В 2017-м ушел после двух разгромных поражений Владимир Кличко, великий чемпион без великих боев, но почти каждый его поединок был большим, значительным в моменте. Он ушел раньше, потому что когда Александр Поветкин дебютировал на профессиональном ринге в 2005-м, почти год спустя после золота афинской Олимпиады, Кличко уже почти 10 лет как выступал.

Поветкин был молодым и голодным. В ринге он прессинговал, бросал многоударные комбинации, подавлял темпом и жесткостью, но даже на четыре раунда плотного боя кислорода у него не хватало. Он набирал опыт, набирал раунды. Приезжая в тренировочный лагерь к Поветкину, можно было очень много узнать и понять о боксе. Как и за счет чего, например, четырехраундовый боксер становится 12-раундовым. Как расти и становиться каждый день лучше чемпионов. Но это не дает ответ на то, почему чаще всего в боях он не показывал своего максимума.

Если субъективно, то лучшие его бои:

Год 2006-й. Нокаут Имаму Мэйфилда в «Олимпийском» — брутально и красиво.

Как он переехал Берда в Германии. Когда всем, и мне тоже, казалось, что на экс-чемпиона мира Криса Берда выходить слишком рано.

Чемпионский бой против Чагаева не выглядел очень уж ярко, но я помню, как морщился каждый раз, когда апперкот Поветкина вздергивал голову Руслана. Выиграть бой и не подставиться было важнее, чем выглядеть хорошо — хорошо было потом, против Расима Рахмана.

Возвращение после боя с Кличко — это шоурил из нескольких красивых нокаутов, которые можно слепить воедино. Мануэль Чарр — его никто так не бил. Карлос Такам. Майк Перес. Йоан Дюопа. Дэвид Прайс. Любой на заглядение. Поветкин открылся как более жесткий панчер. Теперь урон не накапливался в течение нескольких раундов, удар просто отрывал голову, иногда с первого попадания.

Было меньше серийной работы, но и меньше пропущенных ударов. Ноги то работали, то выключались. Но бои Поветкина хотелось смотреть, потому что ну кто еще давал столько драмы... Как тот прошлогодний бой с Диллианом.

Поветкин психологически очень устойчив, его трудно сломать. К тому же он любит азарт и риск, хоть по виду сразу этого и не скажешь. Азарт как раз и мешал завершить карьеру раньше. «Организм требует бокса», — говорил Саша.

«Поветкин навсегда»

Признание официальных организаций и боксерского истеблишмента приходит только с деньгами и с ними же уходит. Любовь и признание болельщиков — штука тоже непостоянная, некоторых бойцов начинают любить только после поражений, а некоторых, как Леннокса Льюиса — так вообще только по завершении карьеры. Быть чемпионом мира в тяжелом весе очень непросто. Мохаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис — планка была задана очень высоко.

Поветкин выиграл пояс чемпиона WBA и провел четыре защиты. Всего два года он был с поясом, и в масштабах его 16 лет в профессиональном боксе — период незначительный. Федору Емельяненко понадобилось 10 лет не проигрывать, чтобы его заметили. Поветкин был всегда очень заметным, и это при том, что не сидел в жюри на программе «модный приговор», не давал интервью и комментарии по каждому поводу, не устраивал трэшток и прочее. Атмосфера вокруг него и его боев все равно была наэлектризована, люди чего-то ждали, придумывали — и у каждого из них был в голове свой Поветкин. А Саша и не стремился — и теперь не стремится их как-то убеждать.

Из бокса он ушел буднично. Признал, что восстанавливать здоровье придется еще долго, ну и «годы берут свое». Это вместо «ринг покажет». В ринге Поветкин показал уже все, что мог. Ну, почти.

Вряд ли он мог изменить какие-то свои решения, представься ему такой шанс. Его карьера была сплетением судеб, характеров и цепь событий вокруг бокса влияла ничуть не меньше, чем выигранные и проигранные раунды. Для того, чтобы изменить что-то в его жизни — нужно было бы поменять всех людей вокруг, поменять город или страну, и то я не уверен, что сам Поветкин был бы другим.

Саша — такой, какой есть. Как зритель и как человек из бокса, поработавший с ним вместе, я ему очень благодарен. Ему и всему, что происходило вокруг. Хорошие бои и талантливые боксеры еще появятся, конечно же. Но есть только один Александр Поветкин.