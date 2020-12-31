Прощаясь с 2020-м. Мощи святого Роя, челюсть Поветкина, перчатки Хабиба

Бойцовские итоги-2020. Реликварий обозревателя «СЭ».

Подводить итоги года в боксе и ММА — скорее развлечение для самых хардкорных фанатов, чем жизненная необходимость для нормального человека, в пирамиде потребностей Маслоу занимающая место где-то между жаждой признания и необходимостью поесть и сходить в туалет.

Я пробовал разные варианты — и в том числе вел постоянные записи в течение года, с пометками напротив наиболее ярких боев, оценивал медийную значимость того или иного события, а еще, бывало, в состоянии близком к безумному пытался посмотреть за неделю все то, что пропустил и не мог посмотреть целый год. Вы даже не представляете, насколько беспомощным, потерянным и безнравственным может стать человек, который смотрит запоем 256 лучших нокаутов в уходящем году.

В 2021-м нам пора становиться серьезными ответственными людьми, и потому на этот раз у нас будет реликварий. Так в средневековье, кажется, называли вместилище реликвий и мощей, их богато украшали и сопровождали разными надписями. Например, руку иконописца святого Луки поместили туда в виде руки, держащей перо. А для челюсти святого Антония Падуанского, который славился красноречием, изготовили реликварий в виде головы. В раке трех царей-волхвов в Кельнском соборе — сложная конструкция из трех саркофагов, а вокруг 74 рельефные фигуры из позолоченного серебра.

Такую же сложную и безумную конструкцию представляет собой список оправданий Деонтея Уайлдера после поражения от Тайсона Фьюри. Мы выслушивали их целый год. Там были: проблемы в тренировочном лагере, болела нога, костюм для выхода к рингу весил 45 фунтов, Уайлдер устал еще до боя его носить, Фьюри вел бой грязно и рефери ему не мешал, тренер Деонтея добавил в воду мышечные релаксанты, был в сговоре с командой соперника и рано выбросил полотенце... А еще Тайсон Фьюри не просто мухлевал с перчатками, а каким-то образом смог высунуть палец (из перчатки?!) и поцарапать ногтем ухо Деонтея. И от этого у него из уха текла ручьем кровь. А еще там было что-то спрятано, что-то тяжелое, размером с яйцо, чтобы бить потяжелее. Кажется, ни один рассказ про цыганский бокс и аферистов в боях не содержал столько забавного. Но этот как раз то, без чего в 2021-м мы вполне можем обойтись. Можем справиться даже без третьего боя Уайлдер — Фьюри, встреча цыгана с Энтони Джошуа даже поинтереснее будет.

Если и выставлять на обозрение в этом году чью-то челюсть — то это к Александру Поветкину. И его апперкот, разумеется. Тем, кто будет вспоминать, что «Русский Витязь» трижды побывал в нокдаунах от ударов Диллиана Уайта, я просто напомню, что это были точные удары в челюсть он настоящего панчера-тяжеловеса. И он, бывает, просто не может попасть, но уж если доносит удар до цели, то соперник отправляется спать. А самого его вырубал только Джошуа, так что смело выставляйте на всеобщее обозрение тот рефлекторно прорезавшийся удар Поветкина — и, конечно, клетчатые костюмы из фильма «Джентльмены».

Рядом будет Александр Усик, но его нужно обязательно запечатлеть танцующим. В победе над Чисорой он не слишком впечатлял, сумел подстроиться только в конце, ударной мощи не хватало, да и слишком сложно ему было драться с большим и грязным тяжеловесом, который чаще бьет по затылку и по почкам, чем куда-то еще.

Выставить на всеобщее обозрение можно дерзость (в хорошем смысле) Теофимо Лопеса. Он не просто вызывал на бой лучшего, он ответил за свои слова. Фанаты Ломаченко, наверное, будут винить во всем судей, но так уж принято в боксе. Еще, наверное, вспомнит, про травму плеча или что-то такое. Забывая о том, что после боя Лопес тоже оперировал плечо, а еще запястье и лодыжку — и у обоих травмы были во время подготовки к бою.

Перед боем многие по привычке старались рассказать, насколько особенный Василий Ломаченко. А я вот думал о том, что Ломаченко начинает забывать, что такое быть обычным. И Теофимо Лопес стал таким вот напоминанием. Это не делает Василия менее великим, но бой он не выиграл. Как и против Ивана Редкача.

За лучшую защиту в этом году стоит отметить, правда, не Тео Лопеса, а Сауля Альвареса. Образцовое движение головой, корпусом, минимум лишних перемещений и высокая эффективность в бою. Говорят, качество его защиты от допинг-контроля тоже улучшилось — но мы никому и ничего не докажем. Ну и еще он очень ловко расторг контракт с промоутером Оскаром Де Ла Хойей. Рыжий определенно умен. Особенно в сравнении с теми бойцами, которые до сих пор на контракте у Дона Кинга. Да, есть и такие.

Но главную награду за глупость получает все равно Джаррелл Миллер. После проваленных в прошлом году трех допинг-тестов, этим летом он ОПЯТЬ попался на допинге. Запрещенные вещества содержались, говорят, в секс-стимуляторе «Черный муравей», который он принимал меньше чем за месяц до последнего сорванного боя. Непонятно, драться он с соперником собирался или... Ну, вы поняли.

Определенно в боксе этих странных ковидных времен стоит зафиксировать японскую принципиальность. В сумо, боксе и не только — там везде взятки. И недавно правительством было принято решение запретить членам якудзы давать детям какие-либо подарки — конфеты, деньги и прочее. Даже на Хэллоуин. В общем, Японская боксерская Комиссия отстранила на полгода одного промоутера — Масару Кавасиму, владельца зала Flash Akabane — за то, что на его шоу некоторые ринг-герлз были пьяны. Не за пьянство собственно, а за то, что они пили вместе в раздевалке, а значит, не сохраняли дистанцию. А нужны ли нам трезвые ринг-герлз?

Где-то там же можно выставить чувство юмора чемпиона UFC Исраэля Адесаньи. Вот, что он сказал после боя: «Мне понравилось драться на арене без зрителей. Пьяные фанаты ведут себя как свиньи, и орут что-то в духе «выруби его и открути ему половой орган!»

Он чередует ярчайшие бои с унылыми, зато крутит брейк-данс в клетке после побед, покупает суперкары и ездит на них, фанатеет от аниме, заставляет смеяться одних и злиться других... Адесанья растет, фанатов у него становится все больше, но пока и до Конора, и до Хабиба ему далеко. С новыми звездами в UFC по-прежнему туговато. Символом всего этого в нашем реликварии-2020 будет пробитая голова несчастного Тони Фергюсона. Он развлекает вас из последних сил между боями, но вот драться с элитой больше не может. Худший год в его карьере, и я надеюсь, что его подберет какой-то бродячий цирк, потому что куда-то его таланты обязательно нужно применить.

Петр Ян взял титул UFC, но чтобы стать масштабнее ему нужна пара защит чемпионского пояса — или бой с Генри Сехудо. Валентина Шевченко вместе с сестрой бьет людей за деньги и стреляет из всех видов оружия, но у нее просто нет сейчас конкуренции, равного соперничества, чтобы смотреть за этим стало интересно.

Забиту Магомедшарипову нужно для начала просто драться почаще. Единственный, кому достаточно выступать раз в год — это Конор Макгрегор, для поддержания реноме и продаж виски и кроссовок.

Но от желания бойцов сейчас зависит очень и очень мало. Границы закрыты, промоушены ограничены в возможностях, и все осваивают региональные рынки. Точечно перевезти в Великобританию Поветкина с командой и изолировать в отеле перед боем — возможно. Возить из страны в страну команду UFC, включая творческую и техническую ее часть — уже слишком сложно. Так появился «Бойцовский остров» в Абу-Даби, выездной филиал, удаленный офис UFC, где можно было сделать пять турниров за месяц, и всю эту историю сделали специально под бой Хабиба Нурмагомедова. Без него просто не стоило бы начинать. И очень многим бойцам повезло там оказаться вместе с ним. «Бойцовский Остров» останется и в 2021-м как один из флагманских проектов, и пока он заменит шоу в Бразилии, Китае, Австралии и много где еще.

Поэтому в числе главных предметов года в нашем собрании будет горсть песка с того пляжа на насыпном острове и оставленные в октагоне перчатки Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру бойца (кажется).

Он не только и не столько сделал UFC ближе для многих зрителей, болельщиков и бойцов, он запустил процессы, которые не остановить. Потом уже никого не получится удивить тем, что очередной мальчик из дагестанского села уделывает всех в самой главной лиге мира. Но здесь он был первым, в том числе первым выпрыгнул за пределы клетки, чтобы драться с командой соперника. И ему все это сошло с рук.

И это объясняет, почему смешанные единоборства в России такие, какие есть. Где можно двум бойцам шумно подраться в коридоре арены Лужниках, а затем публично мириться, где драка между Минеевым и Исмаиловым с участием не менее дюжины человек, запрыгнувших в клетку, считается уже чем-то обыденным. То, что должно было быть четко отрежиссированным действом, выходит из-под контроля, и вот уже одни бьют ногами человека на полу, а другие пытаются всех разнимать. Хабиб, не осознавая того, дал им всем карт-бланш, он как Богдан Титомир со своим «делай как я». И там еще есть миллионы последователей, которым можно сказать, что Бэтмен угрожал другу Хабиба — и они разнесут Готэм-сити на куски.

Ощущение вседозволенности, безнаказанности, запрос на бунт и трэш в духе стримов, где умирают люди. Все это сейчас являет собой часть фундаментальных проблем, которые в долгосрочной перспективе могут уничтожить спорт, те его редкие проявления, что есть в российских ММА. Будет почти то же самое, что и в лигах боев на голых кулаках, которых сейчас расплодилось немало. Низкий порог входа для организаторов и бойцов, все слабо регламентировано, выглядит как что-то полузапрещенное, а потому вызывает бешеный интерес у широкой публики. Другие, конечно, считают это цирковым представлением для детей и умственно отсталых взрослых, но эти люди в принципе не любят драки и насилие.

А остальные делятся на любителей сложных тактических и технических приемов и тех, кому весело посмотреть на то, как девушка-боец легчайшего веса побеждает блогера весом в 240 кг (видео собрало какие-то миллионы и девушку, кстати, подписали в Bellator).

Wasn't sure about posting this, but decided I'd be failing you all if I didn't



Darina Madzyuk (139lb) vs. Grigory Chistyakov (529lb)



From a recent event called «OUR BUSINESS» (Наше Дело) in Russia. I don't know what to say. God have mercy on us all. https://t.co/rphOHnmbto pic.twitter.com/kwdNMT61JH — caposa (@Grabaka_Hitman) November 28, 2020

Но вот нокауты — их любят и те, и другие. Поэтому такая разная аудитория объединяется и смотрит драки на Fight Nights, битвы блогеров с бойцами и бойцов друг с другом. Иногда просто следит за этим, умалчивая о своих пристрастиях. И не забываем, что помимо многих неприглядных вещей, в боях на голых кулаках есть нечто очень крутое, что стоит заимствовать в какой-то мере и ММА, и боксу.

Другая сторона этой истории это то, что бойцы хотят драться. Они хотят денег и славы, они голодные и до одного, и до другого. Многие меньше, чем за год увеличивают свои гонорары в 5-10 раз. И многие понимают, для чего им нужен этот хайп и как работают инструменты социальных сетей.

Кто еще умеет так хайповать? 54-летний Майк Тайсон. Вместе с 51-летним Роем Джонсом они провели 8 раундов, получили запланированную ничью, и местами даже было весело. Да, это не бокс, не реальный поединок, а талантливая его имитация, но по итогам этого шоу — мощи святого Тайсона и святого Роя вполне можно упаковать в золото и серебро. Майка еще стоит периодически окуривать травой, которую он выращивает, чтобы задобрить.

Но мне вспомнилось вот что. Бокс в Британии и США тоже вышел в свое время из ярмарочных боев. Иногда в поле, иногда в городе, бывало — ставились палатки. Там проводили поединки по боксу и борьбе, иногда женщины дрались с мужчинами, обычно без лицензий, иногда без перчаток, почти без денег. Пик популярности этих боксерских киосков, если так можно сказать, в Британии был в 20-е и 30-е — много безработных, боксеры дешево стоят. Многие стали легендарными, как, например, Джимми Уайлд. Кому-то повезло, и он смог проявить свой талант — боксеров там замечали и давали им шанс в профессионалах. Но большинство так никем и не стали. История ведь движется по спирали? Все повторяется в том или ином виде. Мне кажется, мы снова пришли к боям в боксерских палатках, только теперь там есть свет, звук и съемка. Несите колбасу и жареную картошку!