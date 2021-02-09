«После боя с Уайтом буду уговаривать Поветкина завершить карьеру. Скорее всего, не получится»

Андрей Рябинский беспокоится за здоровье Русского Витязя.

Александр Поветкин 6 марта проведет реванш с Диллианом Уайтом. В августе прошлого года Поветкин нокаутировал Уайта великолепным апперкотом в пятом раунде, но до этого проигрывал ему, дважды побывав в нокдауне. Реванш изначально был запланирован на ноябрь, однако Александр заразился коронавирусом, из-за чего поединок был перенесен на 2021 год.

За месяц до боя мы поговорили с Андреем Рябинским — главой промоутерской компании «Мир бокса», которая представляет интересы Александра.

— Мы бы, конечно, предпочли бы провести реванш тогда [в ноябре], — сказал Рябинский. — Но Саня заболел ковидом, его положили в больницу. После выздоровления он еще прошел диспансеризацию, чтобы получить допуск к боям. Ковид все-таки тяжелое заболевание, черт его знает, как он может отразиться на организме. Врачи сказали, что можно выступать после 1 марта. Мы договорились с Эдди (Хирном, главой промоутерской компании Matchroom Boxing. — Прим. «СЭ») о дате 6 марта. Сейчас как раз допрашивал команду по поводу того, как проходит подготовка.

— И как?

— Говорят, что когда Саша только заболел, чувствовал себя не очень. Он и до болезни себя не очень чувствовал после боя. Видимо, усталость. Подготовка к бою — это всегда тяжело, всегда накладывается. А здесь получилось, что у него появилось время, чтобы прийти в себя, отдохнуть, показать себя врачам. За это время, видимо, он восстановился, начал набирать форму. Сейчас ребята говорят, что все, что касается физики, очень хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в спаррингах.

— Уайт говорил, что после того апперкота мог продолжать бой. Как отреагировали на его заявление?

— Как продолжать? Он спал! Он мог продолжать только во сне. Что он мог продолжать делать? Понятно, что он этого не помнит, он же спал, для него прошла одна секунда, но весь мир-то видел, как он отправился отдыхать. Говорить можно все что угодно.

— Еще он в форме претензии говорил, что из-за Александра бой уже дважды переносился, в связи с чем он дважды откладывал подготовку. Заявил, что теряет время из-за Поветкина.

— Он из-за Александра и на полу уже повалялся. Предъявлять можно много претензий к Александру. Будет бой — пусть внутри ринга и предъявляет.

— С другой стороны, перенос идет на пользу и Уайту. Он побывал в тяжелом нокауте...

— Понимал бы он еще это и ценил. Я бы на его месте, наоборот, сказал: «Спасибо». Больше времени для того, чтобы восстановиться от тяжелейшего нокаута.

Александр Поветкин. Фото Reuters

«Саша — возрастной спортсмен. Хочу, чтобы он денег заработал»

— На ваш взгляд, хорошо, что будет реванш? Имею в виду, что в идеале Александру провести бы бой с кем-то другим. Или, наоборот, в реванше только плюсы — больше хайпа, больше интереса?

— Будет больше хайпа, больше интереса. И потом, мы же с вами взрослые люди, понимаем, что Саша — возрастной спортсмен. Я хочу, чтобы он денег заработал, а этот реванш — хорошо оплачиваемая штука. У него этот бой остался, потом еще один-два, а дальше уже надо уходить. Я хочу, чтобы он ушел с деньгами, чтобы у него все было хорошо. Довольно циничная, бытовая причина, но я вам говорю правду.

— За этот бой Поветкин заработает больше, чем за первый?

— Он заработает больше. Более того, все промоутерские [деньги] никто брать не будет, мы хотим, чтобы все деньги ушли ему. Повторюсь, один-два, может, три боя — и все, надо заканчивать. Возраст.

— То есть не думаете, что сейчас Александр находится на пике формы?

— Я думаю, что сейчас он находится в хорошей форме, может, в определенных аспектах даже лучше, чем в молодости. При этом я понимаю, что надо завязывать. Я же земной человек, не хочу в облаках летать. Надо вперед смотреть. Мы не молодеем, он тоже. У нас не только боксерские отношения. Он мой друг, я не хочу подвергать его опасности. Я хочу, чтобы он провел несколько боев и завязывал.

— Вы затронули тему промоутерских отчислений. Как обычно распределяется гонорар боксера уровня Александра Поветкина? Допустим, за бой с Кличко его гонорар составил 5,8 миллиона долларов. Сколько из них ушло Александру?

— Александру ушли все эти деньги, потому что я был организатором боя и платил эти деньги.

— А в других случаях?

— В каких-то случаях, например, как в этом, когда бой проводится в Лондоне, та сторона оплачивает боксеров. Если бы у Саши был другой промоутер, он бы взял с него определенный процент. Мы этого делать не будем по причинам, которые я озвучил ранее. Я хочу, чтобы эти деньги ушли к нему. Для меня не самоцель заработать на этом, мы больше поддерживаем спортсмена. У нас вот так.

— Представим самый лучший вариант: Александр выигрывает у Уайта. Что дальше?

— Я буду уговаривать его завершить карьеру. Но это его дело, ему принимать решение. Он взрослый человек. Я скажу ему свое мнение, он будет принимать решение. Вам я отвечаю честно — я буду уговаривать его закончить карьеру.

— Но если Поветкин выиграет у Уайта, у него будут две отличных победы подряд. Почему не замахнуться на титул чемпиона мира?

— Потому что продолжать небезопасно. Здоровье, возраст. Я не хочу, чтобы он получил какую-то серьезную травму и ушел с ринга с тяжелыми последствиями. Я хочу, чтобы он ушел оттуда как нормальный человек. Желательно, как победитель. Но это зависит уже не только от меня.

— Хотя это, как кажется, вам не выгодно.

— Да мне наплевать, выгодно или не выгодно. Я вообще зарабатываю на другом, мне выгодно совершенно другое. Я хочу, чтобы у человека все было нормально. Мы друзья, помимо всего прочего. Я не собираюсь подвергать его риску.

— То есть вне зависимости от результата вы будете уговаривать его уйти.

— Да. Не факт, что у меня это получится, но я обязательно это сделаю. Скорее всего, не получится. Он сейчас опять начнет: «Ну, вот бы еще пару боев, я себя отлично чувствую». Я же всю эту песню знаю, много раз слышал.

2013 год. Александр Поветкин против Владимира Кличко. Фото Reuters

«Реванш с Кличко? Это была бы весьма странная история»

— Если бы Александр бросил вызов Владимиру Кличко, предложил провести реванш, была бы громкая история.

— Мне кажется, это была бы весьма странная история. Я такие вещи не люблю. Я считаю, что хороший бой — не только кипиш, движуха вокруг. В моем понимании хороший бой — с соперником, который в топе, который показывает интересный бокс. Чтобы оба боксера были в лучшей форме, чтобы на них было интересно посмотреть. Любая история, в которой больше пиара, чем спорта, лично мне не близка. Тайсон против Роя Джонса — мне это не близко. Они уже пожилые люди.

— Но вы смотрели в прямом эфире?

— Нет. Мне не близка эта тематика. Это мое мнение. У кого-то может быть другое. Я считаю, что бокс — это спорт, там профессиональные спортсмены. Нужно смотреть за уровнем, за качеством, получать удовольствие от того, как мастера выполняют свою работу. А хайп, оскорбления, плевки, бой людей, которые уже не совсем топовые или никогда ими не были, но стали благодаря хайпу... Мне эта тема не близка.

— У вас на одном из шоу был такой бой, когда Микки Рурк вышел в ринг против кого-то.

— Это правда, был такой бой. Микки Рурк вышел в ринг против какого-то паренька, уже не помню, как его зовут. Потом оказалось, что этот паренек не совсем боксер или совсем не боксер. Был за нами такой грешок. Это нехорошая история, не хотел бы повторять. При этом, хочу сказать, что Микки Рурк всю свою жизнь боксирует, у него есть профессиональные бои. Их у него пять-шесть. Он выходил на тот бой в 62 года, было интересно посмотреть, в какой он форме. Он действительно был хорош — худой, хорошо двигался, неплохо боксировал. Для голливудской звезды в достаточной степени хорош. Однако тот бой был одним из проходных в андеркарде, он же не был главным событием.

Даже за бой Рурка мы получили массу критики, с которой я, в принципе, согласен. Делать такие бои не надо. Я повелся на какие-то уговоры и, наверное, был неправ. Неважно, что сделано — то сделано. На мой взгляд, действительно интересные бои — это топ спорта. Необязательно мои бои. Я считаю, что бой Гассиев — Усик, который был в Москве, в «Олимпийском» — шикарный бой, класс. Оба боксера продемонстрировали сумасшедший уровень. Они разные, у них разные стили, есть возможность сравнить. При этом прошли все раунды. Для человека, который разбирается в боксе, просмотр такого поединка — десерт, просто кайф. Что касается фрик-боев — не берусь говорить. Все имеет право на существование, но я говорю свое мнение — мне это неинтересно. Мне нужно больше спорта, меньше шоу. Этот театр мне не нужен. С другой стороны, много народу смотрит кэтч, и это пользуется популярностью. Я же не должен говорить, что это плохо. Просто мне неинтересно.

«Саша совершал ошибки не уровня олимпийского чемпиона»

— Александр дважды побывал в нокдауне в первом бою. Что это было? Ошибки Александра?

— Мы с Саней обсуждали эту тему. Сашины ошибки, чистой воды. Не надо одной рукой бить, а другую опускать к поясу. Это же не как раньше, когда проводили кулачные бои на ярмарках. Это бокс высокого уровня, можно пропустить навстречу и не встать. Слава Богу, нам повезло, что Уайт не очень бьющий боец, а Саня хорошо держал удары. На самом деле он допустил одну и ту же ошибку: левой бил крюк, правую опускал вниз. Что происходит? Этого не должно быть у олимпийского чемпиона. Мы с ним на эту тему разговаривали. Не знаю, почему так происходило, раньше такого не было. Если взять Сашины бои с Пересом, Такамом — были моменты, когда он отправлял соперника в нокаут левым боковым, а такой же левый боковой в это же время летел к нему. У Саши рука всегда на месте, а те ребята руку опустили.

— При этом это немного в стиле Поветкина. Он на протяжении всей карьеры всегда пер вперед, не боялся пропущенных ударов.

— То, что Саня ничего не боится, — правда, он вообще духовитый парень, за что его и любят. Но ведь мало же не бояться. Ты — олимпийский чемпион, у тебя характер и все такое, но руку-то на место ставь, опускать ее не надо. Тем более, если стиль атакующий, прессингующий. Возвращаясь к классикам: у Майка Тайсона всегда все на месте, а Саня решил продемонстрировать мощность подбородка. Другое дело, что пропустил, упал, встал и отомстил. От этого драматизма еще больше.

— Главный камень преткновения — то, что он опускал руку?

— Нет, вопросов там много, но основная история — не надо уводить руку от подбородка, когда бьешь другой. Это не ошибки уровня олимпийского чемпиона. Помимо этого есть определенные моменты по дистанции, что входил без удара... Не буду грузить вас этой темой, но мы много разговаривали на этот счет. Есть ошибки, команда о них знает, работает над ними. Надеюсь, что Саша их не повторит. А если повторит — бой может закончиться как угодно. Это тяжелый вес, там прилетает нормально. Один раз пропустил — и уже рассказываешь всем, что мог продолжать.